Перепис населення в умовах війни: у Держстаті розповіли, чому важливі дані про зарплати й пенсії
- Перепис населення в Україні залишається важливим для соціальної та економічної політики, але через війну його проведення неможливе.
- Дані про зарплати й пенсії критичні для стабільності пенсійної системи та формування бюджету; середня зарплата в Україні становить 20 404 гривні, а пенсія залежить від страхового стажу.
Попри війну, питання проведення перепису населення в Україні залишається актуальним, адже від цих даних залежить соціальна та економічна політика держави. У Держстаті підкреслюють, що показники про зарплати й пенсії мають визначальне значення для стабільності пенсійної системи та формування бюджету.
Чому важливі дані щодо пенсій і зарплат?
Проведення перепису населення в Україні залишається важливим завданням, хоча в умовах війни його виконати неможливо, розповів 24 Каналу голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.
За словами голови Держстату, від повноти демографічних показників залежать рішення у сфері соціальної політики, зокрема щодо пенсійної системи.
Проблема в тім, що наразі Державна служба статистики призупинила публікацію цих показників, але ми хочемо змінити цю ситуацію якомога швидше,
– зазначив Макарчук
При цьому дані статистики важливі не лише для Міністерства соціальної політики, а й для фінансового та економічного блоку та центральних органів виконавчої влади. Для них певні показники становлять особливий інтерес.
Крім демографічних показників, йдеться про показники щодо внутрішнього валового продукту, щодо темпів розвитку економіки загалом, індексу споживчих цін, експорту, імпорту тощо,
– додав голова Держстату
Він також зазначив, що попит на статистичні дані навіть в умовах війни зростає, і відомство прагне розширювати перелік своїх продуктів, враховуючи потреби державних органів та суспільства.
Що важливо знати про пенсії та зарплати в Україні?
Розмір та право на отримання пенсії залежать від накопиченого страхового стажу. Наприклад, для виходу на пенсію у 60 років при початку кар'єри у 25 необхідно мати 35 років стажу, що дозволить розраховувати на виплату приблизно в 3,8 тисячі гривень.
Для порівняння, середня заробітна плата в Україні становить 20 404 гривні (нетто). Найвищі доходи традиційно у спеціалістів з IT, фінансів та авіації, тоді як найнижчі – у працівників освіти, культури та митців.
У вересні заплановано індексацію зарплат. Проте вона стосуватиметься лише тих, чиїм базовим місяцем визначено січень або лютий 2025 року.