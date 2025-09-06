Попри війну, питання проведення перепису населення в Україні залишається актуальним, адже від цих даних залежить соціальна та економічна політика держави. У Держстаті підкреслюють, що показники про зарплати й пенсії мають визначальне значення для стабільності пенсійної системи та формування бюджету.

Чому важливі дані щодо пенсій і зарплат?

Проведення перепису населення в Україні залишається важливим завданням, хоча в умовах війни його виконати неможливо, розповів 24 Каналу голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.

За словами голови Держстату, від повноти демографічних показників залежать рішення у сфері соціальної політики, зокрема щодо пенсійної системи.

Проблема в тім, що наразі Державна служба статистики призупинила публікацію цих показників, але ми хочемо змінити цю ситуацію якомога швидше,

– зазначив Макарчук

При цьому дані статистики важливі не лише для Міністерства соціальної політики, а й для фінансового та економічного блоку та центральних органів виконавчої влади. Для них певні показники становлять особливий інтерес.

Крім демографічних показників, йдеться про показники щодо внутрішнього валового продукту, щодо темпів розвитку економіки загалом, індексу споживчих цін, експорту, імпорту тощо,

– додав голова Держстату

Він також зазначив, що попит на статистичні дані навіть в умовах війни зростає, і відомство прагне розширювати перелік своїх продуктів, враховуючи потреби державних органів та суспільства.

Що важливо знати про пенсії та зарплати в Україні?