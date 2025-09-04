Коли планувалось провести перепис населення в Україні?

Єдиний перепис населення в Україні відбувся ще у 2001 році – понад 20 років тому. З того часу його проведення кілька разів відкладалося: спочатку наприкінці 2000-х, потім на початку 2020-х років, розповів 24 Каналу голова Державної служби статистики України Арсен Макарчук.

Наступний перепис планували на 2023 рік, але повномасштабна війна змінила ці плани.

Які існують законодавчі обмеження для проведення перепису?

Згідно із законом, перепис не можна проводити під час дії воєнного стану і протягом шести місяців після його завершення.

Крім того, уряд повинен прийняти рішення про його проведення як мінімум за три роки до початку, а поки такого рішення немає.

Як повинен проводитися перепис населення?

У Європейському Союзі переписи проводяться раз на десять років – зазвичай в кінці або на початку відповідної декади з можливим зсувом у два роки. Наступний цикл заплановано на 2030-й, і європейські країни проводитимуть переписи з 2028 по 2032 рік.

Важливо! Щоб дані України краще порівнювались з європейськими, перепис у нас також варто планувати в цей період.

Що заважає провести перепис населення в Україні?

Головною перешкодою залишається війна: навіть після завершення воєнного стану знадобиться час для відновлення соціальної та демографічної ситуації. Потрібно, щоб люди, які виїхали за кордон або перемістилися всередині країни, змогли повернутися і влаштуватися.

Цікаво! За оцінками, для стабілізації знадобиться мінімум рік-два.

Якщо ж ми проведемо перепис умовно через 2 місяці після закінчення воєнного стану, він зафіксує лише ситуацію в точці, в моменті свого проведення, але разом з тим, усі ті масштабні процеси, які відбуватимуться після нього, я маю на увазі міграцію населення, зміну працевлаштування і так далі, вони залишаться поза фокусом нашої уваги,

– додав Макарчук.

Яким буде новий перепис населення?

Як зазначив голова Держстату, перепис 2001 року проводився силами десятків тисяч тимчасових співробітників, які обходили домогосподарства з паперовими анкетами. Збір і обробка даних зайняли багато часу і супроводжувалися ризиками помилок.

Зараз ми прагнемо до того, щоб при проведенні наступного перепису ми могли враховувати усі здобутки технологічного процесу і цифровізації нашої країни, який ми маємо за майже 25 років, що минули від першого перепису. Крім того, ми хочемо більше спиратися на реєстри населення, адже такий досвід вже є в багатьох європейських країн,

– наголосив Макарчук.

