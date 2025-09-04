Когда планировалось провести перепись населения в Украине?

Единственная перепись населения в Украине состоялась еще в 2001 году – более 20 лет назад. С тех пор ее проведение несколько раз откладывалось: сначала в конце 2000-х, затем в начале 2020-х годов, рассказал 24 Каналу глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.

Смотрите также Более 100 миллиардов долгов: Госстат раскрыл, за какие услуги не платят украинцы

Следующую перепись планировали на 2023 год, но полномасштабная война изменила эти планы.

Какие существуют законодательные ограничения для проведения переписи?

Согласно закону, перепись нельзя проводить во время действия военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

Кроме того, правительство должно принять решение о ее проведении как минимум за три года до начала, а пока такого решения нет.

Как должна проводиться перепись населения?

В Европейском Союзе переписи проводятся раз в десять лет – обычно в конце или в начале соответствующей декады с возможным сдвигом в два года. Следующий цикл запланирован на 2030-й, и европейские страны будут проводить переписи с 2028 по 2032 год.

Важно! Чтобы данные Украины лучше сравнивались с европейскими, перепись у нас также стоит планировать в этот период.

Что мешает провести перепись населения в Украине?

Главным препятствием остается война: даже после завершения военного положения понадобится время для восстановления социальной и демографической ситуации. Нужно, чтобы люди, которые выехали за границу или переместились внутри страны, смогли вернуться и устроиться.

Интересно! По оценкам, для стабилизации понадобится минимум год-два.

Если же мы проведем перепись условно через 2 месяца после окончания военного положения, она зафиксирует лишь ситуацию в точке, в моменте своего проведения, но вместе с тем, все те масштабные процессы, которые будут происходить после него, я имею в виду миграцию населения, изменение трудоустройства и так далее, они останутся вне фокуса нашего внимания,

– добавил Макарчук.

Какой будет новая перепись населения?

Как отметил глава Госстата, перепись 2001 года проводилась силами десятков тысяч временных сотрудников, которые обходили домохозяйства с бумажными анкетами. Сбор и обработка данных заняли много времени и сопровождались рисками ошибок.

Сейчас мы стремимся к тому, чтобы при проведении следующей переписи мы могли учитывать все достижения технологического процесса и цифровизации нашей страны, который мы имеем за почти 25 лет, прошедших от первой переписи. Кроме того, мы хотим больше опираться на реестры населения, ведь такой опыт уже есть во многих европейских странах,

– подчеркнул Макарчук.

Какая статистика в Украине?