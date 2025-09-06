Перепись населения в условиях войны: в Госстате рассказали, почему важны данные о зарплатах и пенсиях
- Перепись населения в Украине остается важной для социальной и экономической политики, но из-за войны ее проведение невозможно.
- Данные о зарплатах и пенсии критические для стабильности пенсионной системы и формирования бюджета; средняя зарплата в Украине составляет 20 404 гривны, а пенсия зависит от страхового стажа.
Несмотря на войну, вопрос проведения переписи населения в Украине остается актуальным, ведь от этих данных зависит социальная и экономическая политика государства. В Госстате подчеркивают, что показатели о зарплатах и пенсиях имеют определяющее значение для стабильности пенсионной системы и формирования бюджета.
Почему важны данные по пенсиям и зарплатам?
Проведение переписи населения в Украине остается важной задачей, хотя в условиях войны ее выполнить невозможно, рассказал 24 Каналу глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.
По словам главы Госстата, от полноты демографических показателей зависят решения в сфере социальной политики, в частности относительно пенсионной системы.
Проблема в том, что сейчас Государственная служба статистики приостановила публикацию этих показателей, но мы хотим изменить эту ситуацию как можно скорее,
– отметил Макарчук
При этом данные статистики важны не только для Министерства социальной политики, но и для финансового и экономического блока и центральных органов исполнительной власти. Для них определенные показатели представляют особый интерес.
Кроме демографических показателей, речь идет о показателях по внутреннему валовому продукту, по темпам развития экономики в целом, индекса потребительских цен, экспорта, импорта и т.д,
– добавил глава Госстата
Он также отметил, что спрос на статистические данные даже в условиях войны растет, и ведомство стремится расширять перечень своих продуктов, учитывая потребности государственных органов и общества.
Что важно знать о пенсиях и зарплатах в Украине?
Размер и право на получение пенсии зависят от накопленного страхового стажа. Например, для выхода на пенсию в 60 лет при начале карьеры в 25 необходимо иметь 35 лет стажа, что позволит рассчитывать на выплату примерно в 3,8 тысячи гривен.
Для сравнения, средняя заработная плата в Украине составляет 20 404 гривны (нетто). Самые высокие доходы традиционно у специалистов по IT, финансов и авиации, тогда как самые низкие – у работников образования, культуры и художников.
В сентябре запланирована индексация зарплат. Однако она будет касаться только тех, чьим базовым месяцем определен январь или февраль 2025 года.