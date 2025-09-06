Почему важны данные по пенсиям и зарплатам?

Проведение переписи населения в Украине остается важной задачей, хотя в условиях войны ее выполнить невозможно, рассказал 24 Каналу глава Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук.

По словам главы Госстата, от полноты демографических показателей зависят решения в сфере социальной политики, в частности относительно пенсионной системы.

Проблема в том, что сейчас Государственная служба статистики приостановила публикацию этих показателей, но мы хотим изменить эту ситуацию как можно скорее,

– отметил Макарчук

При этом данные статистики важны не только для Министерства социальной политики, но и для финансового и экономического блока и центральных органов исполнительной власти. Для них определенные показатели представляют особый интерес.

Кроме демографических показателей, речь идет о показателях по внутреннему валовому продукту, по темпам развития экономики в целом, индекса потребительских цен, экспорта, импорта и т.д,

– добавил глава Госстата

Он также отметил, что спрос на статистические данные даже в условиях войны растет, и ведомство стремится расширять перечень своих продуктов, учитывая потребности государственных органов и общества.

Что важно знать о пенсиях и зарплатах в Украине?