Мінімальні пенсії вже перерахували: яке підвищення прийде у січні
- З 1 січня в Україні підвищили пенсії для тих, чиї виплати прив'язані до прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати, зокрема мінімальна пенсія зросла до 2 595 гривень, а максимальна до 25 950 гривень.
- Очікується, що індексація пенсій у 2026 році відбудеться 1 березня, з приблизним підвищенням на 14,6% для пенсій, прив'язаних до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
З 1 січня в Україні оновили порядок нарахування пенсій, однак підвищення отримали не всі. Перерахунок пов’язаний зі змінами прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати й стосується лише окремих категорій пенсіонері.
Хто отримає підвищену пенсію у січні?
В Україні стартував черговий перерахунок пенсій, але підвищення отримали не всі. Зростання виплат торкнулося лише тих пенсіонерів, чиї пенсії безпосередньо прив’язані до прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Під перерахунок потрапили громадяни з мінімальними та максимальними пенсіями, а також ті, чиї виплати включають доплати, визначені прожитковим мінімумом, та пенсії, що залежать від мінімальної заробітної плати.
- Мінімальна пенсія зросла з 2 361 до 2 595 гривень, тоді як максимальна – з 23 610 до 25 950 гривень.
- Надбавки за понаднормовий стаж також збільшилися: тепер за кожен додатковий рік чоловіки отримують 25,95 гривні, жінки – 25,95 гривні за стаж понад 30 років.
- Окремо перерахували пенсії, прив’язані до мінімальної зарплати: для осіб віком від 65 років, які мають необхідний стаж, мінімальна виплата тепер становить 3 458,8 гривні замість 3 200 гривень після підвищення мінімалки з 8 000 до 8 647 гривень.
Чи проіндексують виплати у 2026 році?
Період щорічного підвищення пенсій у 2026 році залишиться незмінним. Індексація відбудеться з 1 березня. Наразі точний коефіцієнт перерахунку ще не оприлюднено.
Довідково: Офіційний відсоток підвищення стане відомий у лютому, після виходу актуальної статистики щодо середнього рівня заробітних плат в Україні.
За попередніми оцінками експертів, березнева індексація може скласти приблизно 14,6%, що забезпечить помітне зростання виплат для пенсіонерів, пише OBOZ.UA. Особливо тих, чиї пенсії прив’язані до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.
Що буде із пенсія по інвалідності?
Щомісячні виплати для людей з інвалідністю, які отримали поранення або захворювання внаслідок війни, збільшаться в межах від 800 до 1 500 гривень залежно від групи інвалідності.
Для цивільних пенсіонерів з інвалідністю у 2026 році суттєвих змін у формулі нарахування не передбачено. Як і раніше, їхні виплати визначатимуться у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком, з урахуванням конкретної групи інвалідності та страхового стажу.
Часті питання
Хто отримає підвищену пенсію з 1 січня?
Підвищену пенсію з 1 січня отримають пенсіонери з мінімальними та максимальними пенсіями, а також ті, чиї виплати включають доплати, визначені прожитковим мінімумом, та пенсії, що залежать від мінімальної заробітної плати.
Який відсоток індексації пенсій очікується у 2026 році?
За попередніми оцінками експертів, березнева індексація в 2026 році може скласти приблизно 14,6%, що забезпечить помітне зростання виплат для пенсіонерів.
Як зміняться пенсії по інвалідності у 2026 році?
Щомісячні виплати для людей з інвалідністю, які отримали поранення або захворювання внаслідок війни, збільшаться в межах від 800 до 1 500 гривень залежно від групи інвалідності. Суттєвих змін для цивільних пенсіонерів з інвалідністю не передбачено.