Продовження трудової діяльності на заслуженому відпочинку відкриває шлях до перегляду щомісячних доходів. Держава дозволяє ініціювати цей процес самостійно, не чекаючи планових весняних змін.

Коли пенсіонеру можна вимагати підвищення виплат

Щоб скористатися цим правом, людині необхідно накопичити щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу після призначення пенсії або її останнього перегляду. Як тільки цей період відпрацьовано, ви можете одразу подавати заяву до Пенсійного фонду, нагадує Відомство.

Законодавство передбачає і автоматичний перерахунок з 1 квітня, але для цього необхідні два роки стажу мають бути набуті до 1 березня. Якщо ж ви виконали цю умову, наприклад, у травні, то індивідуальне звернення дозволить отримати більші гроші значно швидше.

Чи врахують нову зарплату під час перегляду

Під час індивідуального звернення фахівці аналізують не лише відпрацьований час, а й рівень ваших поточних доходів. Якщо заробіток за останні два роки був високим і позитивно впливає на загальну формулу, його обов'язково врахують для збільшення виплати.

Проте, якщо нова зарплата виявиться нижчою або не дасть фінансової вигоди, її просто проігнорують. У такому разі ваш щомісячний дохід зросте виключно завдяки додаванню нових місяців страхового стажу.

Що робити тим, хто не накопичив достатньо стажу

Трапляються ситуації, коли після останнього перерахунку минуло два календарні роки, але людина працювала з перервами і не зібрала 24 місяці стажу. У цьому випадку ви також маєте повне право на перегляд пенсійної справи.

Однак тут діє жорстке обмеження: нову заробітну плату за цей період до уваги не братимуть за жодних обставин. Розмір вашої пенсії перерахують виключно на основі того стажу, який вдалося фактично накопичити.

Як перевірити свої дані перед подачею заяви

Перш ніж вирушати до сервісного центру або подавати онлайн-заяву, варто переконатися, що роботодавець сумлінно сплачував за вас усі податки. Зробити це можна через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Якщо підприємство не подало звітність або проігнорувало сплату єдиного соціального внеску, ці місяці просто випадуть з вашого стажу. Тому будь-які розбіжності краще заздалегідь з'ясувати з бухгалтерією, щоб не отримати відмову від держави.

Які ще нюанси та ризики існують для працюючих пенсіонерів

Варто пам'ятати, що продовження кар'єри накладає на українців певні зобов'язання та фінансові обмеження. Як вже повідомлялося, кожен пенсіонер зобов'язаний повідомити ПФУ про своє працевлаштування протягом 10 днів, інакше виникне переплата, яку доведеться повертати через суд.

Крім того, із зарплати працюючого пенсіонера стандартно утримують 18% податку на доходи та 5% військового збору. Також існує ризик втрати надбавок: жінки, які вийшли на пенсію до 2011 року, під час перерахунку з урахуванням нової зарплати можуть раптово втратити до 10 років понаднормового стажу, оскільки для них автоматично почне діяти нова, жорсткіша норма у 30 років замість 20.