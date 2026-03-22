Працюючих пенсіонерів чекає два сценарії перерахунку виплат: як отримати максимум

В Україні для працюючих пенсіонерів передбачено регулярний перерахунок виплат, однак його механізм складний, тому не всі розуміють, як формується нова сума і чому підвищення іноді затримується.

Які є варіанти перерахунку виплат працюючим пенсіонерам?

Працюючі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на регулярний перерахунок пенсій після набуття 24 місяців додаткового страхового стажу. Водночас розмір підвищення залежить від того, за яким сценарієм буде проведено такий перегляд, пише Пенсійний фонд.

Система передбачає два варіанти.

Перший – перерахунок лише за стажем. Його застосовують, якщо після виходу на пенсію людина отримувала невисоку офіційну зарплату. У такому випадку до розрахунку додається лише новий стаж, а коефіцієнт заробітку не змінюється, щоб уникнути зменшення виплат. Підвищення у цьому разі є, але воно незначне.

Другий варіант – перерахунок із урахуванням заробітної плати. Якщо пенсіонер після виходу на відпочинок мав вищий дохід, система оновлює не лише стаж, а й показник заробітку. Саме цей сценарій дозволяє отримати відчутніше зростання пенсії.

Щоб не втратити гроші, ключовим є рівень офіційного доходу. Чим він вищий, тим більша ймовірність, що буде застосовано вигідніший варіант перерахунку.

Коли буде здійснено перерахунок виплат?

Водночас важливо враховувати ще один нюанс. Хоча перерахунок формально проводиться з 1 квітня, підвищені виплати надходять пізніше. Це пов’язано зі строками подання звітності роботодавцями щодо сплати єдиного соціального внеску, уточнює ПФУ.

Фактично перерахунок здійснюється у травні, а виплати з урахуванням підвищення та доплат за попередні місяці пенсіонери отримують уже в червні. Така затримка є технічною і не впливає на саме право на підвищення.

Довідково: пенсіонери зобов’язані інформувати про факт працевлаштування або припинення роботи. Це безпосередньо впливає на право на окремі доплати, надбавки чи підвищення, які призначаються виключно непрацюючим особам. Зокрема, йдеться про виплати для пенсіонерів, які утримують дітей віком до 18 років.

Кому ще перерахують пенсії у квітні?

Квітневі зміни також зачіпають військових пенсіонерів, які після призначення пенсії знову проходять службу. Для них застосовується окремий механізм: до вже призначеної пенсії нараховується 50% різниці між попереднім розміром виплати та новим, визначеним за актуальною довідкою про грошове забезпечення.

Це означає, що під час повторної служби особа не отримує повністю оновлену пенсію, однак має право на часткове підвищення. Однак після остаточного звільнення зі служби пенсія підлягає повному перерахунку — із врахуванням додатково набутої вислуги років та грошового забезпечення за останньою займаною посадою.