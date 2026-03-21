Хто не отримає доплату до пенсії після 65 років?

Очікувана доплата після 65 років доступна не всім, адже право на неї напряму пов’язане з наявністю мінімального страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

У пенсійній системі України вік сам по собі не гарантує підвищення виплат, бо ключову роль відіграє саме обсяг сплачених внесків й тривалість участі в системі страхування. Зокрема, громадяни, які досягли 65 років, але не мають щонайменше 15 років страхового стажу, не набувають права ані на пенсію за віком, ані на пов’язані з нею доплати.

Зауважте! У такому випадку держава передбачає інший механізм підтримки - соціальну допомогу, яка призначається за окремими правилами і, як правило, має нижчий розмір.

Які актуальні вимоги до страхового стажу?

Вимоги до стажу залишаються диференційованими залежно від віку виходу на пенсію. У 2026 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію знову підвищилися.

Довідково: Для призначення пенсії у 60 років необхідно мати не менше 33 років стажу, у 63 роки – щонайменше 23 роки, а у 65 років – мінімум 15 років. Про це уточнюють у Пенсійному фонді.

Саме виконання цих критеріїв визначає не лише право на саму пенсію, а й можливість отримувати додаткові виплати та надбавки.

Таким чином, відсутність необхідного стажу фактично відкладає доступ до повноцінного пенсійного забезпечення, включно з доплатами після 65 років. Тому ключовим фактором у цьому питанні залишається не вік, а накопичений страховий ресурс.

Які є гарантовані доплати до пенсії?

В Україні для окремих категорій пенсіонерів передбачено додаткові щомісячні виплати, які можуть суттєво впливати на загальний розмір пенсійного забезпечення.

Зокрема, громадяни віком від 80 років мають право на автоматичну щомісячну доплату у розмірі 570 гривень, яка нараховується без необхідності звернення до відповідних органів. Окремо законодавство передбачає надбавку на догляд - 1 038 гривень.

Зауважте! Вона призначається пенсіонерам, які проживають самостійно та потребують постійної сторонньої допомоги. Обов’язковою умовою є наявність медичного підтвердження - відповідного висновку лікарсько-консультативної комісії.

Додаткові фінансові гарантії діють і для жителів гірських населених пунктів. Для цієї категорії встановлено підвищення пенсій та інших соціальних виплат на рівні 20%. Право на таку надбавку мають особи, які постійно проживають або здійснюють трудову діяльність у гірських регіонах, зокрема і внутрішньо переміщені громадяни.

Чи проіндексували пенсії 65-річним пенсіонерам?