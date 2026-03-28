Квітень принесе ще один перерахунок пенсій: хто у списку щасливчиків

У квітні 2026 року для частини українців передбачено повторний перегляд пенсійних виплат. Уже зовсім запланований ще один етап перерахунку, який охопить окремі категорії пенсіонерів.

Кому додатково перерахують пенсію з 1 квітня?

В Україні з 1 квітня 2026 року проведуть ще один етап передбаченого законом перерахунку пенсій. Він стосуватиметься працюючих пенсіонерів, але не усіх, пише Пенсійний фонд.

Пощастить тих, хто після призначення або попереднього перегляду виплат продовжили працювати і станом на 1 березня 2026 року набули щонайменше 24 місяці страхового стажу. Саме для них передбачено оновлення розміру пенсії з урахуванням додатково накопиченого стажу.

Довідково: Як показує практика попередніх років, квітневий перерахунок охоплює понад 600 тисяч осіб. Загалом в Україні налічується близько 2,8 мільйона працюючих пенсіонерів, а середній розмір їхніх виплат становить приблизно 7,1 тисячі гривень.

Перерахунок здійснюється залежно від тривалості набутого стажу після виходу на пенсію. Якщо станом на 1 березня 2026 року людина має не менше ніж 24 місяці страхового стажу, під час перегляду враховують цей стаж.

Втім, також можуть використати більш вигідний показник заробітної плати, або той, що застосовувався раніше, або отриманий вже після призначення пенсії.

Чи буде перерахунок, якщо стаж менше ніж 24 місяці?

У разі, якщо додатковий страховий стаж становить менше ніж 24 місяці, перерахунок проводять лише після спливу двох років з моменту призначення або попереднього перегляду пенсії, уточнює ПФУ. При цьому враховується виключно страховий стаж, без оновлення показників заробітної плати.

Водночас в Україні продовжує скорочуватися загальна кількість пенсіонерів. Станом на 1 січня 2026 року виплати отримують 10 мільйонів 167 тисяч осіб, тоді як роком раніше їх було 10 мільйонів 343 тисячі. Для порівняння, у 2021 році цей показник перевищував 11 мільйонів.

Довідково: За останні п’ять років загальна кількість пенсіонерів зменшилася на 8,65%. Найбільше скорочення спостерігається серед пенсіонерів за віком – більш ніж на 11%, а також серед отримувачів пенсій за вислугу років – майже на 15%. Кількість осіб, які отримують пенсії по інвалідності, залишається відносно стабільною.

