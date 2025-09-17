В уряді пропонують закріпити в бюджеті на 2026 рік перерахування Нацбанком не менше 146 мільярдів гривень прибутку. У НБУ відповіли, що остаточний обсяг стане відомий тільки після аудиту та затвердження фінансової звітності.

Яку суму НБУ перерахує в бюджет?

Кабінет Міністрів у проєкті державного бюджету на 2026 рік запропонував закріпити норму, згідно з якою НБУ повинен перерахувати до казни не менше 146 мільярдів гривень прибутку. У Нацбанку незгодні з такою пропозицією, пише 24 Канал з посиланням Укрінформ.

Як пояснили у регуляторі, порядок перерахування коштів регулюється законом "Про Національний банк України". Згідно з ним, НБУ лише інформує керівництво держави, парламент і уряд про прогноз прибутку, який може бути спрямований до бюджету.

Важливо! У НБУ уточнили, що фактичний обсяг перерахувань у бюджет буде залежати від фінансових операцій самого банку та уряду, а також від макроекономічних показників у 2025 році.

Як зазначається у коментарі Нацбанку, остаточна сума, яку регулятор зможе перерахувати до держбюджету, буде визначена після зовнішнього аудиту та затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності за 2025 рік.

Що потрібно знати про проєкт бюджету України на 2026 рік?