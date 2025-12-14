Держава перевіряє субсидії: до кого прийдуть з перевіркою та позбавлять виплат
- Перевірки субсидій можуть відбутися, якщо кількість проживаючих менша за зареєстровану або потрібно підтвердити, що житло не здається в оренду.
- Акти обстеження застосовуються для підтвердження права на субсидії та інші соціальні виплати, порушення можуть призвести до призупинення або скасування виплат.
Під час оформлення або перевірки права на субсидії та пільги може проводитися обстеження домогосподарства із складанням відповідного акта. У яких випадках це застосовують і що варто врахувати, читайте далі.
Чому перевірятимуть субсидії?
Отримувачі субсидій та пільг можуть очікувати на перевірки з боку держави. Мета таких заходів у тому, аби переконатися, що домогосподарство дійсно має право на допомогу, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.
Зокрема, візит контролю може відбутися, якщо:
- кількість фактично проживаючих менша за зареєстровану або задекларовану;
- у квартирі чи будинку є кілька роздільних особових рахунків;
- потрібно підтвердити, що житло не здається в оренду;
- для обігріву житла використовуються побутові електроприлади або інші джерела енергії, які потребують контролю.
Зверніть увагу! У Пенсійному фонді України нагадують, що перевірка здійснюється шляхом складання Акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Він застосовується у конкретних випадках, передбачених законодавством, і є офіційним способом підтвердити законність виплат.
Чому можуть позбавити соціальних виплат?
Перевірка домогосподарств є офіційною процедурою, яка дозволяє державі впевнитися, що соціальна допомога надається лише тим, хто дійсно має на неї право.
Акти обстеження застосовуються не тільки для субсидій і пільг на оплату ЖКП, а й для інших видів соціальних виплат. Наприклад:
- щомісячна допомога особам, які доглядають за людьми з інвалідністю I або II групи через психічний розлад;
- державна підтримка одиноких матерів та малозабезпечених сімей для підтвердження, що житло не здається в оренду.
У разі виявлення порушень, виплати можуть бути тимчасово призупинені або повністю скасовані. Це робиться для того, щоб соціальні кошти отримували тільки ті, хто на них законно має право.
Що ще треба знати про субсидії та пільги?
В Україні передбачені пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються окремим категоріям громадян. Розмір такої допомоги варіюється від 25% до 100% залежно від соціального статусу та потреб конкретної особи.
Житлова субсидія призначається тим, хто через матеріальні або майнові обмеження не може повністю покрити витрати на комунальні послуги. Під час розрахунку враховуються доходи та майновий стан домогосподарства, щоб допомога дійсно діставалася тих, хто її потребує.
Важливо пам’ятати, що право на субсидію може бути втрачено у разі наявності заборгованості за попередні періоди або порушень умов її отримання.