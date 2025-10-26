Не через 6 місяців: економіст сказав, коли на Росію подіють американські санкції

Американські санкції проти російських нафтових компаній матимуть швидкий ефект. Нові обмеження ускладнять продаж нафти та змусять Москву продавати її Китаю зі значною знижкою.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу пояснив, що росіяни спробують обійти санкції через посередників, але на це потрібен час і великі витрати. Перші суттєві наслідки для бюджету Росії стануть помітними вже за два-три місяці, а не через пів року, як прогнозували раніше.

Санкції США стали серйозним ударом для Росії

Пендзин зазначив, що запроваджені Сполученими Штатами обмеження вдарять по ключовому джерелу доходів Кремля – експорту нафти. За його словами, росіянам доведеться створювати мережу посередників і підставних компаній, щоб продовжити продаж пального на світових ринках. Однак такі схеми потребують часу, додаткових витрат і зрештою зменшують прибутки.

Росіяни будуть шукати альтернативні ринки, але на це потрібні час і гроші, що підвищує вартість кінцевого продукту,

– пояснив він.

Економіст наголосив, що Китай також діє обережно та поступово скорочує закупівлі російської нафти. Це означає, що Росія втрачає навіть найстабільніших партнерів, а її можливості фінансувати війну зменшуються.

Як Китай реагує на нові обмеження?

Китай залишається головним покупцем російської нафти, однак тепер використовує ситуацію на свою користь. Через санкції США Пекін має можливість вимагати від Москви дедалі більші знижки, що суттєво знижує прибутки російських компаній.

Після усіх цих процесів Китай буде виламувати руки росіянам, щоб вони давали більшу знижку – не п'ять, а вісім чи дев'ять доларів за барель,

– пояснив економіст.

Він зауважив, що така цінова політика може стати критичною для російського бюджету. Адже за нинішніх умов доходи від експорту нафти не покривають навіть дефіциту, який закладений у фінансовий план Кремля на 2026 рік.

Коли Росія відчує наслідки нових санкцій?

Ефект від американських обмежень не змусить себе чекати. За його словами, через ускладнення торгівлі та зниження цін на нафту дефіцит у російському бюджеті почне різко зростати вже найближчим часом. Санкції створюють проблеми для всіх операцій у доларах, тому Москва втратить доступ до більшості світових ринків.

Дуже суттєві наслідки санкційного обмеження ми побачимо через два – три місяці, а не через пів року,

– зазначив Пендзин.

Ці кроки США стали продовженням послідовної стратегії Заходу. Разом із новим 19-м пакетом санкцій ЄС вони формують масштабний удар по російській нафтовій і газовій галузях.

