Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу пояснив, що Москва намагалася "упакувати" переговори у загальні фрази без конкретики. Але після оголошення санкцій Трампом ситуація для Росії стала критичною, адже її фінансові резерви можуть вичерпатися вже найближчими місяцями.

Дивіться також Можуть готувати серйозну атаку, – полковник ЗСУ в запасі про знищення ГУР російської РЛС "Небо"

Хто зірвав зустріч Трампа з Путіним?

Росія прагнула використати заплановану зустріч, щоб отримати політичний простір і зменшити тиск санкцій. Однак після оголошення нових обмежень з боку Дональда Трампа ці плани втратили сенс. Кремль розраховував, що перемовини допоможуть виграти час і створити видимість діалогу, але вони зірвалися після зміни позиції Вашингтона.

Путін продовжував розігрувати Трампа лише для того, щоб мати можливість вести війну далі,

– пояснив Володимир Огризко.

Колишній міністр зауважив, що після рішень Трампа ситуація для Москви стала критичною. Санкції зачепили головні джерела доходів Росії, а це означає, що утримувати війну в нинішньому форматі їй буде дедалі важче.

Санкції Трампа вдарили по економіці Росії

За словами Огризка, наслідки американських санкцій для Кремля можуть стати руйнівними. Після заяв Дональда Трампа російська економіка почала втрачати підтримку ключових партнерів, зокрема Китаю та Індії. Їхні державні й приватні компанії згортали співпрацю, побоюючись потрапити під вторинні обмеження.

Китайські державні компанії вже почали "складати вушка ближче до голівки", а індійські – склали остаточно,

– наголосив дипломат.

Разом ці дві країни забезпечують до 88% російського нафтового експорту, який формує третину бюджету держави. Через це Москва стикається з величезним дефіцитом коштів і ризикує втратити здатність фінансувати війну вже найближчими місяцями.

Коли санкції можуть відправити Росію "на дно"?

Фінансова подушка Росії стрімко тане. У Фонді національного добробуту залишилося близько 50 мільярдів доларів ліквідних активів, яких вистачить лише, щоб закрити бюджетну дірку до початку наступного року. Після цього у Кремля залишаться лише незначні резерви.

Це те, що буде спалено протягом трьох – чотирьох місяців максимум,

– сказав Володимир Огризко.

Він додав, що хоча Росія має значні золоті запаси, продати їх буде складно. Нові санкції можуть заблокувати будь-які операції із золотом, що фактично позбавить Москву останнього джерела фінансування війни.

США та ЄС узгодили нові санкції проти російського енергосектору