Орбан програв: що перемога Мадяра означає для України та 90 мільярдів євро допомоги

Парламентські вибори в Угорщині 12 квітня засвідчили поразку Віктора Орбана, який керував країною упродовж 16 років. Від нової влади на чолі з Петером Мадяром очікують повернення до проєвропейського вектора розвитку та зміни позиції щодо України.

Які можливості для України відкриває зміна влади в Угорщині?

Поразка Орбана на виборах означає програш проросійських настроїв у ЄС та зменшення перешкод допомозі Україні. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

Як зауважує експерт, після виборів в Угорщині Росія втратила людину, яка відстоювала її інтереси в ЄС, адже Віктор Орбан по суті виконував роль представника російської влади в Європейському Союзі. Під його керівництвом Угорщина:

блокувала різні ініціативи щодо санкцій;

домовлялася про їхнє зняття, зокрема з важливих для російської еліти людей;

виступала проти вступу України в ЄС;

блокувала виділення кредиту на 90 мільярдів євро, який необхідний Україні для покриття дефіциту бюджету.

Водночас на Орбана орієнтувалися політики у Словаччині й частково – у Чехії. На думку Івана Уса, його програш сигналізує їм про ризик політичної поразки в разі продовження орієнтації на Росію.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Фактично це дуже великий "ляпас" по проросійських настроях. І це починають бачити в інших країнах Центральної Європи, які висловлювали бажання співпрацювати з Росією. Це також було голосування за ставлення до України: позитивне чи негативне. І людина, яка уособлювала негатив, програла.

За результатами виборів владу в Угорщині здобула партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра, отримавши в парламенті конституційну більшість. Підрахунок голосів триває, і станом на 16:28 14 квітня опрацьовані 98,38% даних. Наразі відомо, що зі 199 місць у парламенті 137 посядуть представники партії "Тиса", 56 мандатів отримає колишня керуюча іпартія "Фідес" та 6 – партія "Наша Батьківщина" (Mi Hazánk).

Серед можливих наслідків зміни влади в Угорщині Іван Ус зазначає потенційне розблокування допомоги Україні від ЄС, однак очікувати активної підтримки від нового уряду не варто.

Для України найголовніше, що людина, яка блокувала багато ініціатив ЄС проти Росії і підтримку допомоги Україні, йде. Чи означає це, що Мадяр буде проукраїнським? Ні, він уже казав, що України не буде швидко в ЄС. Але при цьому він сказав, що наш ворог – це Росія. Щодо 90 мільярдів євро, Мадяр говорив, що повністю підтримує позицію Орбана, що Угорщина не проти, якщо не докладає свої гроші. І це, як на мене, сигнал, що зараз щойно буде офіційна зміна влади і Мадяр стане прем'єром, вето Угорщини може злетіти,

– каже економіст.

Крім того, нова влада Угорщини зацікавлена в отриманні власних заморожених коштів від ЄС, тож Будапешту потрібно демонструвати проєвропейську поведінку.

Як писав Euronews, Угорщина є єдиною державою-членом ЄС, якій Єврокомісія досі не схвалила національний план фінансування оборонних програм у межах ініціативи SAFE на 17,4 мільярда євро. Причиною стали проблеми з корупцією та верховенством права в країні.

Які перші заяви зробив Петер Мадяр після перемоги на виборах?

Під час виступу в Будапешті в ніч на 13 квітня лідер партії "Тиса" Петер Мадяр зробив перші заяви після перемоги на виборах. Він оголосив про намір збудувати "більш гуманну країну", а також плани відновити міцну співпрацю у межах Вишеградської групи, куди входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина.

Також Мадяр заявив, що Будапешт не буде чинити опір допомозі для України. Водночас він наголосив, що Угорщина перебуває у складній фінансовій ситуації й прагнутиме отримати кошти, призначені для неї як країни-члена ЄС.

