Україна готується до наступного опалювального сезону: які деталі повідомили в уряді

До наступного опалювального сезону Україна планує ввести в роботу 1,5 гігават когенераційних установок. Зокрема близько 400 мегават будуть впроваджуватися державними підприємствами.

Як Україна готується до наступного опалювального сезону?

Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко за підсумками засідання РНБО.

Читайте також Могли гріти міста України взимку: чому майже половину "міні-ТЕЦ" від США досі не запустили

Юлія Свириденко Прем'єр-міністрка Наразі планується до початку наступного опалювального сезону введення 1,5 гігаватів, близько 400 мегаватів – державними підприємствами, 330 мегаватів – за результатами раніше проведених конкурсів на будівництво генерації. Решта – це буде бізнес.

Крім того, на РНБО розглядали питання подальшого спрощення умов для підключення нової генерації. Таким чином хочуть стимулювати бізнес.

Також Юлія Свириденко розповіла про захист енергооб'єктів. Плани захисту інфраструктури представили Група Нафтогаз, НЕК "Укренерго", ТОВ "Оператор ГТС України".

Є розуміння, що нам треба захищати й підстанції 35 кіловатів, 110 кіловатів, 150 кіловатів на рівні областей. Найбільша частина видатків має бути спрямована на цей захист,

– уточнила Свириденко.

Важливо! Учасники засідання заслухали плани стійкості регіонів. Але наразі Київ не подав свого плану стійкості, тому місту дали ще тиждень на представлення документа.

До того ж при підготовці до опалювального сезону уряд планує закачати до підземних сховищ щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу. Зокрема Київ повинен опрацювати залучення понад 5 мільярдів євро від партнерів. Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Важливий момент підготовки до зими – закачка газу у сховища. Це щонайменше 13 мільярдів кубометрів.

Він додав, що цей опалювальний сезон Україна проходить стабільно щодо газу. Зокрема триває його імпорт.

Президентом і прем'єр-міністром було поставлено завдання опрацювати на наступному "енергетичному Рамштайні" залучення понад 5 мільярдів євро для підготовки України до наступного опалювального сезону,

– сказав Шмигаль.

Зауважте! За словами Дениса Шмигаля, над цим питанням працюватимуть протягом першої половини березня.

Що ще слід знати про підготовку до наступного опалювального сезону?