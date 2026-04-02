Уряд готується до зими: що вже зробили до наступного опалювального сезону

Уряд вже активно готується до наступної зими. Зокрема у межах підготовки були впроваджені Плани стійкості регіонів

Як в Україні готуються до наступного опалювального сезону?

З кожною областю уряд працює окремо, про що повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Читайте також Україна затягує підготовку до наступної зими через блокування кредиту ЄС, – Зеленський

Олексій Кулеба Міністр розвитку громад та територій України Плани стійкості – тема, якою ми системно займаємось із лютого – щоб забезпечити нормальне проходження наступного опалювального сезону.

Зокрема Кулеба повідомив, що вже було зроблено, аби підготувати Україну до холодів:

області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону;

плани погоджені та затверджені на рівні РНБО;

регіони вже отримують початкове фінансування на реалізацію;

Міністерство продовжує пошук додаткових коштів;

розпочалась практична реалізація планів.

Держава вже виділяє понад 22 мільярди гривень першочергового фінансування. Як розповів міністр, процедури максимально спрощені, а пріоритетом є швидкість на місцях.

Він зазначив, що виїжджає в регіони та разом із керівниками ОВА та громадами відпрацьовує їхні плани на місцях.

Детально проходимо по кожному об’єкту і тримаємо виконання на постійному контролі,

– написав Олексій Кулеба.

Зверніть увагу! Міністр повідомив, що частині регіонів потрібно суттєво пришвидшити підготовку, адже це питання "персональної відповідальності кожного на своєму рівні".

Нагадаємо, що плани стійкості затвердив президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в указі на сайті ОП.

Володимир Зеленський підписав указ 14 березня поточного року.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 березня 2026 року "Щодо Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст",

– йдеться на сайті.

Зауважте! Контроль щодо виконання рішення покладається на секретаря РНБО, а указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що ще слід знати про чинні події?