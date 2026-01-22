Підстанції АЕС України під загрозою обстрілу: що врятує від блекауту в разі зупинки реакторів

Росія готується до ударів по підстанціях українських АЕС, аби позбавити їх можливості передавати в мережу вироблену енергію. На тлі загального послаблення енергосистеми зростає ризик блекауту, проте наближення весни може зірвати плани ворога.

Що врятує Україну в разі тимчасової зупинки реакторів АЕС?

Україна має значний потенціал виробництва електроенергії сонячними й вітровими електростанціями. Якщо погода сприятиме, це дозволить уникнути значного погіршення ситуації з відключеннями світла вдень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

Українські АЕС та їхні підстанції перебувають під загрозою ударів з боку Росії. Про це днями повідомила розвідка та керівництво держави. Росіяни розглядають варіант атакувати підстанції, які забезпечують роботу атомних електростанцій України.

На думку експерта Андрія Закревського, у разі виведення з ладу підстанцій АЕС нестача потужності в енергосистемі на декілька днів може сягнути 50 – 60%. Нині ж вона перебуває на рівні близько 40%.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Усе буде дуже сильно залежати від сонця, якщо його буде достатньо. У нас зараз 80% електроенергії – це АЕС, то чи можна сказати, що в разі їхньої зупинки зникне 80% електроенергії? Ні, такого не буде. Удень будуть працювати сонячні та вітрової електростанції, а їх у нас уже дуже багато. У нас їх уже 7 гігаватів (сумарної встановленої потужності, – 24 Канал).

Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на слова Міністра економіки Олексія Соболева, з жовтня 2025 року Росія пошкодила 8,5 гігавата генерувальних потужностей України. Йдеться про теплові та гідроелектростанції.

Зауважте! Зі слів президента України Володимира Зеленського відомо, що чинний на середину січня 2026 року стан енергосистеми дозволяв виробляти близько 11 гігаватів електроенергії. Однак ці обсяги не покривали потреб споживання, які сягали 18 гігаватів.

Як зауважив експерт Андрій Закревський, окрім дефіциту потужності, проблема з заживленням споживачів в Україні пов'язана також з передачею електроенергії.

Навіть зараз уже іноді бувають диспетчерські відключення сонячних електростанцій, тому що споживача немає. Тобто часом ми не можемо енергію передавати через те, що по розподільчих вузлах б'ють,

– каже експерт.

Андрій Закревський додає, що у випадку блекауту найбільш сприятливою буде ситуація для жителів територій "енергетичних островів". Там потреби мешканців забезпечуватимуть когенераційні установки, які одночасно виробляють електричну й теплову енергію.

Нагадаємо, що восени 2025 року Росія змінила тактику обстрілів енергетики України. Удари спрямували не тільки на об’єкти генерації, а й на розподільчі мережі, які значно складніше захистити.

Чи атакувала Росія атомну енергетику України раніше?