Підтримка лікарів продовжується: які рішення погодив уряд

Медичні заклади, які надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, щомісяця отримуватимуть додаткові кошти від уряду. Гроші спрямують на формування фонду оплати праці.

Що відомо про підтримку лікарів у 2026 році?

Кошти будуть направлені у другому півріччі 2026 року, про що повідомила прем'єр-міністeрка Юлія Свириденко.

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Політикиня нагадала, що дія цієї програми мала завершитися 30 червня. Проте уряд продовжив її до кінця 2026 року.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністeрка України Робота медиків у громадах поблизу зони бойових дій є критично важливою. Наше завдання — забезпечити фахівців усім необхідним для роботи та створити умови, щоб вони могли й надалі надавати якісну медичну допомогу людям.

Станом на зараз держава застосовує кілька механізмів підтримки медичних закладів та лікарів, які працюють у прифронтових громадах, а також на територіях бойових дій. Медичні заклади первинної ланки отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом.

Зверніть увагу! Окремо посилено фінансування екстреної медичної допомоги.

Слід також додати, що прем'єр-міністeрка України повідомила про розширення переліку молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тисяч гривень адресної допомоги. Вона надаватиметься при працевлаштуванні.

Разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які:

завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти; працевлаштувалися щонайменше на три роки до закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності в громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках.

Що змінилося? Раніше програма поширювалася на випускників, які розпочали роботу на територіях активних бойових дій та в сільській місцевості.

Відтепер нею також можуть скористатися молоді лікарі, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій,

– пояснила Юлія Свириденко.

Важливо! Програма не розповсюджується на Київську область та міста обласного значення – Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків та Чернігів.

Що ще варто знати про лікарів та медицину?

У квітні 2026 року середня зарплата плата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41 700 гривень. Це на 10 з половиною тисяч гривень більше, якщо порівнювати з 2025 роком.

Зарплати медиків у первинній ланці теж зросли. Згідно з інформацією, у середньому зарплата лікаря у березні складала 30,5 тисячі гривень.

Ба більше, лікарям можуть підняти зарплату. Вона може сягнути приблизно 35 тисяч гривень.

А з 1 липня в Україні розширять програму "Доступні ліки". Уряд планує додати значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, які доступні в країні.