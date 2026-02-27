Зарплата – за новими правилами: уряд посилює підтримку людей з інвалідністю
- Уряд України ухвалив нову постанову, яка визначає єдиний стандарт для обчислення середньомісячної зарплати працівників, щоб підтримати працевлаштування людей з інвалідністю.
- Нові правила забезпечують прозорість розрахунків внесків і стимулюють роботодавців створювати робочі місця для осіб з інвалідністю.
В Україні посилюють підтримку людей з інвалідністю. Уряд ухвалив нову постанову, яка чітко визначає, як обчислювати середню зарплату для сплати внесків за їх працевлаштування.
Які нові правила ухвалив уряд?
Раніше механізм розрахунку середньої зарплати для внесків міг викликати труднощі у роботодавців. Новий порядок ставить крапку в суперечках, зазначає Мінсоцполітики.
Нововведення уряду визначають правила обчислення середньомісячної зарплати:
Єдиний стандарт. Затверджена чітка формула, як вирахувати середньомісячну зарплату на одного працівника за квартал.
Боротьба з маніпуляціями. Уряд чітко прописав список виплат, які входять у розрахунок, і тих, що не включаються. Це виключає можливість штучно занижувати суму внеску.
Контроль за первинкою. Визначено, на основі яких саме бухгалтерських документів мають проводитися розрахунки.
Показник середньомісячної зарплати на підприємстві використовують, щоб визначити розмір внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.
Нові правила поширюються на компанії, де працює 8 і більше штатних працівників.
Важливо! Якщо таке підприємство не виконує встановлену законом квоту на робочі місця для людей з інвалідністю, воно зобов'язане сплачувати внесок, пише Кадроленд. Тепер цей платіж стане прозорішим і зрозумілішим.
Що означає це рішення уряду?
Фахівці зазначають, що головна мета такого рішення уряду – не наповнити бюджет штрафами, а створити умови, за яких роботодавцю буде простіше і зрозуміліше найняти людину з інвалідністю, ніж розраховувати складні внески.
Прийняття постанови забезпечить єдиний, прозорий і зрозумілий підхід до розрахунку внеску та сприятиме належній реалізації механізму підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю, порядок використання первинних документів та бухгалтерських даних для розрахунку,
– зазначають у Мінсоцполітики.
Урядова постанова має:
- допомогти людям з інвалідністю реалізувати своє право на працевлаштування;
- стимулювати компані створювати нові робочі місця;
Також нововведення допоможуть краще контролювати використання коштів, які йдуть на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.
Які виплати можуть отримати люди з інвалідністю?
Українці з інвалідністю мають право на пенсію по інвалідності. Для призначення такої пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 15 років – конкретна тривалість залежить від віку, в якому особі встановлено інвалідність.
Сума виплати обчислюється у відсотковому співвідношенні до пенсії за віком: для осіб з інвалідністю I групи вона становить 100%, для II групи – 90%, а для III групи – 50%.
Окремо передбачена підтримка для дітей з інвалідністю віком до 18 років. Розмір допомоги для них становить 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Військовослужбовцям пенсію по інвалідності призначають незалежно від наявності страхового стажу, якщо інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення.