Зарплата – за новими правилами: уряд посилює підтримку людей з інвалідністю

В Україні посилюють підтримку людей з інвалідністю. Уряд ухвалив нову постанову, яка чітко визначає, як обчислювати середню зарплату для сплати внесків за їх працевлаштування.

Які нові правила ухвалив уряд?

Раніше механізм розрахунку середньої зарплати для внесків міг викликати труднощі у роботодавців. Новий порядок ставить крапку в суперечках, зазначає Мінсоцполітики.

Нововведення уряду визначають правила обчислення середньомісячної зарплати:

Єдиний стандарт. Затверджена чітка формула, як вирахувати середньомісячну зарплату на одного працівника за квартал.

Боротьба з маніпуляціями . Уряд чітко прописав список виплат, які входять у розрахунок, і тих, що не включаються. Це виключає можливість штучно занижувати суму внеску.

Контроль за первинкою. Визначено, на основі яких саме бухгалтерських документів мають проводитися розрахунки.

Показник середньомісячної зарплати на підприємстві використовують, щоб визначити розмір внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Нові правила поширюються на компанії, де працює 8 і більше штатних працівників.

Важливо! Якщо таке підприємство не виконує встановлену законом квоту на робочі місця для людей з інвалідністю, воно зобов'язане сплачувати внесок, пише Кадроленд. Тепер цей платіж стане прозорішим і зрозумілішим.

Що означає це рішення уряду?

Фахівці зазначають, що головна мета такого рішення уряду – не наповнити бюджет штрафами, а створити умови, за яких роботодавцю буде простіше і зрозуміліше найняти людину з інвалідністю, ніж розраховувати складні внески.

Прийняття постанови забезпечить єдиний, прозорий і зрозумілий підхід до розрахунку внеску та сприятиме належній реалізації механізму підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю, порядок використання первинних документів та бухгалтерських даних для розрахунку,

– зазначають у Мінсоцполітики.

Урядова постанова має:

допомогти людям з інвалідністю реалізувати своє право на працевлаштування;

стимулювати компані створювати нові робочі місця;

Також нововведення допоможуть краще контролювати використання коштів, які йдуть на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Які виплати можуть отримати люди з інвалідністю?