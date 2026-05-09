Мінімальні пенсії в Україні перерахували: хто отримає у травні підвищенні виплати

Після перегляду соціальних стандартів в Україні оновили мінімальні пенсійні виплати. Однак перерахунок торкнувся лише частини пенсіонерів, а суми підвищення залежать від низки умов та категорії отримувача.

Кому перерахували мінімальні пенсії?

У березні 2026 року в Україні вкотре перерахували мінімальні пенсійні виплати для ліквідаторів аварії на Чорнобильська катастрофа, які мають інвалідність, пов’язану з наслідками катастрофи. На відміну від більшості пенсіонерів, для цієї категорії громадян діє окремий механізм нарахування, який суттєво відрізняється від стандартної моделі пенсійного забезпечення, зазначає Пенсійний фонд.

Ключова особливість полягає у тому, що такі пенсії прив’язані не до прожиткового мінімуму, а до середньої заробітної плати в Україні за попередній рік. Саме через це виплати автоматично переглядаються щороку з 1 березня після оновлення показника середньої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески.

Фактично це одна з небагатьох моделей у пенсійній системі України, де розмір виплат напряму реагує на зміни економічних показників.

Довідково! Для більшості пенсіонерів зростання виплат часто обмежується прожитковим мінімумом або механізмом індексації, який не завжди компенсує інфляцію.

У випадку чорнобильських пенсій зв’язок із середньою зарплатою дозволяє підтримувати значно вищий рівень виплат.

Як визначається розмір пенсії чорнобильців?

Відповідно до закону №1584-ІХ, мінімальний розмір пенсії для ліквідаторів визначається залежно від групи інвалідності. Для осіб з інвалідністю I групи гарантується 100% середньої зарплати, яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік. Для II групи передбачено 80%, а для III групи лише 60%.

Після перерахунку у 2026 році мінімальні виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС становлять:

20 653,55 гривні для I групи інвалідності;

16 522,84 гривні для II групи;

та 12 392,13 гривні для III групи.

Для української пенсійної системи це доволі високі суми, особливо на тлі середньої пенсії по країні.

Водночас важливо розуміти, що йдеться не лише про "чисту" пенсію. До загального розміру виплат включаються надбавки, індексація, компенсації, додаткові пенсії та інші доплати.

Цікаво! Єдиним винятком залишається пенсія за особливі заслуги перед Україною, яка не враховується при визначенні гарантованого мінімуму.

Як розраховується пенсія чорнобильця у 2026 році?

Окремий нюанс стосується нових пенсійних призначень. У Пенсійний фонд України уточнюють, що для громадян, які у 2026 році вперше звертаються за пенсією та мають право на розрахунок із п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, застосовується коефіцієнт 2,09334. Саме він впливає на фінальну суму виплат.

У ширшому контексті ця ситуація демонструє важливу особливість української пенсійної системи: різні категорії пенсіонерів фактично живуть у різних моделях нарахування. І якщо для більшості виплати жорстко обмежені можливостями бюджету та прожитковим мінімумом, то для окремих груп держава продовжує використовувати спеціальні механізми соціального захисту.

Чи збільшили пенсії іншим пенсіонерам?