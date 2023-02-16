Можна отримати до 600 гривень: яким пенсіонерам збільшать виплати у 2023 році

У 2023 році чотири категорії пенсіонерів отримають більше виплат. В уряді обіцяють додати від 150 до 600 гривень.

Хто отримає підвищення

Цьогоріч українські пенсіонери можуть отримати від держави додаткове підвищення виплат, а саме від 150 до 600 гривень.

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Отримають виплати всього 4 категорії:

За додаткові роки стажу;

Сюди входить категорія українців, яка нагромадили більше зазначеного страхового стажу для виходу на пенсію.

За кожний рік трудового стажу понад норму до суми додається 1% від пенсії. Тобто максимальну доплату одержують пенсіонери зі стажем 35—40 років.

Доплата за вік;

Проте збільшення буде залежатиякий в Україні становить 2 093 гривень.

Ті українці, яким у 2023 році виповниться 70, 75 та 80 років, зможуть отримати грошові надбавки. Для 70 років – 300 гривень, для громадян 75—80 років – 456 гривень, від 80 років – 579 гривень.

За виховання дітей;

Пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років, отримують по 150 гривень за кожну дитину. Виплату додають до пенсії за віком, вислугою років та інвалідності.

Надбавка за донорство;

що для цього потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії. Надати документи, що посвідчують особу, та підтвердити родинні зв’язки з утриманцем, а саме вказати його вік та термін перебування на утриманні.

Пенсіонери, які набули статусу почесних донорів крові мають право отримувати щомісяця 10% від прожиткового мінімуму. Зараз ця сума становить 258,90 гривні.

До речі, статус почесного донора крові в Україні можна отримати, якщо безкоштовно здати 60 разових максимальних допустимих доз плазми або 40 разових максимально допустимих доз крові.

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Березнева індексація

Крім підвищення виплат, у березні українські пенсії проіндексують щонайменше на 18%. Однак точний коефіцієнт збільшення поки ще розраховують.

За словами міністерки Мінсоцполітики Оксани Жолнович підвищуватимуть пенсії в березні з огляду на інфляцію.

Відсоток сказати ще не можу, бо він складно розраховується, не дуже дорівнює інфляції, а гнучкіший. Але я думаю, від 18% до 20% збільшення буде,

– додала міністерка.

Індексація передбачена тільки для пенсіонерів за віком, інвалідністю, втратою годувальника. Також за вислугу років, чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС.