Пенсії зросли на 1300 гривень: кого торкнулося підвищення

Частина українських пенсіонерів отримає суттєво вищі пенсійні виплати вже у цьому місяці. Таке підвищення для деяких українців становить майже 1300 гривень.

У кого найбільше зросли пенсії в Україні

Найпомітніше з початку року зросли пенсії суддів – їхнє довічне грошове утримання збільшилося на 1 281 гривню. Тепер розмір щомісячної виплати для них становить 108 321,60 гривні, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

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Водночас від початку року середній розмір пенсії в Україні зріс на 552 гривні та зараз становить 6 341,11 гривні. Загалом пенсійні виплати отримують 10,3 мільйона українців, з яких найбільша частина, 7,5 мільйона – це пенсіонери за віком.

Які пенсії нині отримують українці

Крім пенсій за віком, українці отримують також пенсії за вислугу років, по інвалідності та соціальні виплати. Середній розмір пенсії за вислугу років нині становить близько 12,3 тисячі гривень.

Розподіл пенсіонерів за розмірами виплат виглядає так:

від 3 001 до 4 000 гривень – отримують найбільше пенсіонерів: 32,3% (3 340 489 осіб);

від 5 001 до 10 000 гривень – отримують 28,9% пенсіонерів (2 987 845 осіб), із середньою пенсією 6 857,93 гривні.

від 4 001 до 5 000 гривень – 20,4% (2 105 500 осіб);

понад 10 000 гривень – 14,5% (1 499 274 особи), з середньою пенсією 15 643,69 гривні.

Важливо! До 3 000 гривень отримують найменше пенсіонерів: лише 3,9% (398 267 осіб). Водночас середній розмір виплати – 2 282,97 гривні.