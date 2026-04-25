Пенсію підвищать майже 4 тисячі гривень: названо категорії, які отримають надбавку

В Україні переглянули підходи до визначення пенсійних виплат для окремих категорій громадян. Мінімальні надбавки підвищено, що забезпечить більш відчутне зростання фактичних сум для частини пенсіонерів.

У кого зростуть пенсії вже у травні?

Пенсії для частини українців зростуть майже на 4 тисячі гривень. Підвищення стосується родин загиблих та зниклих безвісти військових, саме для них держава переглянула мінімальні гарантії виплати, повідомляє Мінсоцполітики.

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають сім’ї, якщо військовий загинув під час служби, помер не пізніше ніж через три місяці після звільнення або пізніше внаслідок поранення, контузії чи захворювання, отриманих під час виконання обов’язків.

Зверніть увагу! Ці гарантії також поширюються на родини військових, які зникли безвісти — вони прирівнюються до сімей загиблих.

Отримувачами таких виплат можуть бути:

діти до 18 років (або до 23 років, якщо навчаються за денною формою);

непрацездатні батьки, чоловік або дружина, які втратили основне джерело доходу;

члени сімей військових-пенсіонерів, якщо годувальник помер під час отримання пенсії або протягом п’яти років після її припинення.

При цьому, найбільш помітне зростання відбулось для сімей, де виплати отримують двоє і більше осіб: плюс 3 920 гривень, до 10 020 гривень на кожного. Для непрацездатних членів родини підвищення ще більше – на 5 100 гривень, і тепер мінімальна виплата становить 12 810 гривень на людину (до цього вона становила 7 800 гривень).

Зверніть увагу! Перерахунок здійснюється автоматично без додаткових звернень до Пенсійного фонду. Надалі ці виплати підлягатимуть щорічній індексації.

Як розподіляється виплата та як її оформити?

Базово розмір пенсії прив’язаний до грошового забезпечення загиблого: 70% отримують батьки або один із подружжя. Разом з цим налогічний відсоток на дітей: одна дитина – 70%, а якщо дітей двоє і більше – по 50% на кожного.

Для оформлення пенсії потрібно звернутися або через підрозділ, де служив військовий, або до сервісного центру Пенсійного фонду залежно від того, чи була йому призначена пенсія за життя, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Серед основних документів слід мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть;

підтвердження родинних зв’язків;

а також документи про непрацездатність чи навчання.

