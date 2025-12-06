Чи мають матері військових право на пільги УБД: що каже закон

Держава надає спеціальні пільги матерям учасників бойових дій, але не всі знають про їхнє існування та порядок отримання. Водночас для них передбачено ряд серйозних бонусів.

Які є пільги для матерів УБД?

Наявність посвідчення УБД відкриває доступ до значної соціальної та комунальної підтримки. Матері військовослужбовців із цим статусом також мають право на низку пільг, закріплених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пише 24 Канал.

Однак у тому випадку, якщо батьки захисника є непрацездатними. До того ж право на пільги поширюється й на інших членів сім’ї:

до них належать дружина або чоловік, а також неповнолітні діти до 18 років;

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I або II групи, або з інвалідністю I групи, також мають право на отримання пільг, за умови, що вони не перебувають у шлюбі.

а також на осіб, які доглядають за інвалідами I групи внаслідок війни, якщо сам інвалід не перебуває у шлюбі.

Серед основних пільг для сімей військових нині діє:

75% знижка на квартплату;

75% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія тощо). Для осіб з інвалідністю знижка може становити 100%;

75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення;

Важливо! Розрахунок знижки на опалення здійснюється за нормою 21 квадратного метра на кожного мешканця та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

Як подати заяву на отримання пільг УБД?

Подати заяву на отримання пільг можуть члени сім’ї учасника бойових дій. Для цього існує кілька зручних способів, повідомили у Міноборони. Звернутися можна особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду по всій Україні.

Також можливе надсилання документів поштою або оформлення через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. Ще один сучасний варіант, скористатися Дія.Підписом у застосунку "Дія", що дозволяє оформити пільги онлайн без відвідування установи.

Чи є спеціальні виплати для УБД?