Пільги для одиноких батьків: на яку підтримку можуть розраховувати українці

Українці, що самостійно виховують дітей, можуть розраховувати на деякі соціальні пільги. Також їм передбачена грошова допомога від уряду.

Яка грошова допомога передбачена одиноким батькам?

Деталі можна дізнатися на порталі Дія.

Згідно з інформацією, право на підтримку на утримання дитини має одинока матір або одинокий батько, що не перебуває у шлюбі. Також на неї може претендувати одинокий усиновлювач, якщо в документі про народження дитини відсутній запис про батька чи матір.

Зауважте! Отримати допомогу може зокрема мати, яка народила дитину під час тимчасового перебування за межами України.

Подати заяву на отримання послуги можна або особисто, або шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) до підрозділу ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або особисто в ЦНАП.

Слід подати такі документи:

заява про призначення;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, якщо інформація про них відсутня в ДПС, ПФУ тощо;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

копія свідоцтва про смерть одного з подружжя;

довідка про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу;

копія довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину.

Заяву опрацьовують понад 10 днів. А щоб дізнатися про рішення щодо допомоги потрібно звернутися до ПФУ, який розглядав цю саму заяву.

Допомога на дітей надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Про це йдеться у законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

Крім того, забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу та знижувати їм зарплату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. Про це зазначили на сайті Factor.

Ще один важливий нюанс. Одному з батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів. Про це пишуть на сайті Kadrovik.

Мова йде про батьків:

які мають двох або більше дітей віком до 15 років;

або дитину з інвалідністю;

якщо усиновили дитину;

матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері;

особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

одному із прийомних батьків.

Важливо! Вказана відпустка надається в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу.

А у ДПС нагадали, що батьки, які виховують дітей самостійно, мають право на підвищену податкову соціальну пільгу. Одинока матір або батько, вдова чи вдівець, або опікун, піклувальник, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150% суми пільги, яка визначена у Податковому кодексі України у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Що ще мають знати українські батьки?

Одноразову допомогу при народженні дитини (50 тисяч гривень) вже отримали майже 28 тисяч жінок, які народили дітей у 2026 році. Таку цифру повідомили в уряді,

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами отримали майже 20 тисяч жінок – це 7 тисяч гривень. А виплати по догляду за дитиною до 1 року вже надали понад 114 тисячі родин. Гроші за програмою "єЯсла" нарахували вже понад 5 280 родинам.

Зокрема в Україні з 2024 року батько-військовий не може звільнитися за служби для догляду за дитиною з інвалідністю. Але все може змінитися.

Адвокатка Дар'я Тарасенко розказувала про законопроєкт 15057. Вона наголошувала, що він може стати вирішенням, якщо його підтримують народні депутати.