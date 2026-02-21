Приховані пільги для ветеранів праці: за що можна не платити й які є доплати

В українському законодавстві для громадян зі статусом ветерана праці передбачено систему соціальних гарантій та пільг. Однак скористатися ними можуть лише ті особи, які відповідають визначеним нормам.

Чи діють доплати та пільги для ветеранів праці у 2026 році?

У 2026 році держава зберігає для ветеранів праці пакет соціальних гарантій, однак їх фактична доступність часто залежить не лише від норм закону, а й від фінансових ресурсів місцевих бюджетів та практики застосування соціальних програм.

Базові права цієї категорії громадян закріплені законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Нормативно ветерани праці мають право на низку соціальних переваг, серед яких:

доступ до розширеного пакета медичних послуг;

звільнення від сплати земельного податку;

безкоштовне зубне протезування поза чергою;

пільгове підключення стаціонарного зв’язку;

можливість отримання житла або земельної ділянки;

пріоритет у забезпеченні санаторно-курортним лікуванням;

першочергове проведення ремонту житла та забезпечення твердим паливом;

пільгове кредитування на будівництво житла строком до 10 років;

додаткова відпустка без збереження зарплати до 14 календарних днів;

безкоштовний проїзд у міському транспорті (крім таксі), а також у приміських електропоїздах і міжміських автобусах у межах області.

Водночас на практиці частина цих пільг працює нерівномірно. Найчастіше це пов’язано з дефіцитом фінансування або з тим, що механізми реалізації залишаються застарілими.

Як призначають доплати за тривалий стаж?

Окрім пільг, пенсійна система передбачає надбавки за понаднормовий страховий стаж, тобто за роки роботи понад мінімум, необхідний для призначення пенсії, розповіли у ПФУ.

Відтак, порогові значення залежать від дати виходу на пенсію:

після 1 жовтня 2011 року: 30 років стажу для жінок та 35 років для чоловіків;

до 1 жовтня 2011 року: 20 років для жінок й 25 років для чоловіків.

Відповідно, за кожен повний рік понад ці показники пенсія збільшується на 1% її базового розміру, але не більше ніж на 1% мінімальної пенсії за віком.

Довідково: Станом на початок 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 гривень. Відповідно максимальна доплата за один додатковий рік стажу становить приблизно 25,95 гривні.

Однак при розрахунку враховується виключно страховий стаж. Таким чином, будь-яка неофіційна зайнятість не формує права на пенсійні доплати.

Кому надають статус ветерана праці в Україні?