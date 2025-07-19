Жінки-пенсіонерки можуть скористатися рядом пільг: перелік безоплатних послуг
- Українські жінки пенсійного віку мають пільги на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та приміських електричках.
- Пенсіонерки звільняються від сплати земельного податку в межах встановлених норм та отримують 50% знижку на автострахування за певних умов.
Українські жінки пенсійного віку мають право не лише на державні виплати, а й на низку пільг. Деякі з них можна використовувати у повсякденному житті: щодня та без додаткових звернень.
Які пільги діють для жінок-пенсіонерок в Україні?
Пенсіонерки можуть вільно користуватися трамваями, тролейбусами та автобусами, а також безкоштовно їздити приміськими електричками. У деяких громадах пільга поширюється й на маршрутки, якщо це передбачено рішенням місцевої влади, розповідає 24 Канал.
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Також жінки, які отримують пенсію за віком, звільняються від сплати земельного податку. Але тільки в тому разі, якщо розмір ділянки не перевищує встановлені норми:
- до 0,25 га – для житла в селі;
- до 0,15 га – у селищі;
- до 0,10 га – у місті;
- до 2 га – для ведення особистого селянського господарства;
- до 0,12 га – для садівництва;
- до 0,10 га – для дачної забудови;
- до 0,01 га – під гараж.
Чи є знижка на автострахування для жінок
Пенсіонерки також мають право на 50% знижки на обов’язкову автоцивілку (ОСЦПВ). Але лише за умови, що об’єм двигуна автомобіля не перевищує 2,5 літра.