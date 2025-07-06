Звільнення з полону: які пільги передбачені для українських захисників і захисниць

Бійцям, що були звільнені з російського полону, активно допомагає держава. Їм передбачається різноманітна підтримка та пільги.

Допомога для звільнених з російського полону

Зокрема захисники та захисниці можуть отримати грошову допомогу, пише 24 Канал з посиланням на ЗУ "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

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Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці після полону мають на такі виплати:

Одноразова грошова допомога в розмірі 100 тисяч гривень; Щорічна компенсація – 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в неволі.

Ба більше, на період перебування військовим у полоні за ним зберігається основне грошове забезпечення. Виплата здійснюється дружині (чоловіку), а в разі відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом з нею військовим, або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей, а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі й не мають дітей.

Важливо! У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Пільги для звільнених з полону українців

Військовослужбовці, що бувають звільнені з полону, мають право на чималу кількість пільг від держави. Серед них:

пільги на оплату комуналки (для тих, хто має статус учасника бойових дій);

пільгове забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація його вартості;

першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів тимчасового проживання;

збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні, а також протягом шести місяців після звільнення;

право на одноразове отримання ваучера для перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

звільнення від фінансових зобов’язань та штрафів на період полону і протягом шести місяців після

звільнення з можливістю реструктуризації боргів;

цільова підтримка для здобуття освіти у державних та комунальних закладах освіти.



Нагадаємо! Звільненими особами вважаються військові та цивільні, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, що підтверджено відповідною довідкою.