Хто з українців втратить право на пільги на ЖКП у 2026 році
- У 2026 році граничний рівень доходу для отримання пільг на ЖКП зросте до 4 660 гривень через збільшення прожиткового мінімуму.
- Для автоматичного перепризначення пільг необхідно, щоб середньомісячний сукупний дохід сім’ї не перевищував встановленого рівня доходу.
У 2025 році частина українців мала право на пільги на ЖКП. Цьогоріч деякі втратять таку можливість. Водночас відбулося зростання граничного рівня доходу.
Чому скасують пільгу на ЖКП у 2026 році?
Граничний рівень доходу – надзвичайно важливий показник. Саме за ним визначається право на податкову соціальну пільгу, повідомляє ПФУ.
Для визначених категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,
– вказує ПФУ.
Як повідомляє ДПС, у 2026 році граничний рівень доходу, яке дає право на цю пільгу, зріс до – 4 660 гривень. Так сталося через збільшення прожиткового мінімуму.
Зауважимо, що доходи враховуються, згідно з інформацією у базах ДПС. Йдеться про дані за III та IV квартали попереднього року.
Важливо! Саме після того, як ПФУ отримає дані про доходи, відбудеться автоматичне перепризначення пільг. Але лише для тих, хто має на них право.
Є випадки, коли потрібно повторно подати заяву про необхідність надання допомоги. Йдеться про ситуації, коли:
- відбулася зміна місця проживання;
- відбулися зміни у складі сім'ї;
- зміни у переліку послуг на які призначаються ці пільги.
Що ще важливо знати про цю пільгу зараз?
Окремі категорії українців мають право на пільги на комуналку, без урахування рівня доходів. Йдеться, наприклад, про учасників бойових дій. Також не враховується фінансове забезпечення членів сімей загиблих захисників і захисниць України, а також – осіб з інвалідністю, внаслідок війни.
Українці, які не мають право на пільги на комуналку, можуть зменшити розмір ЖКП. Для цього потрібно оформити субсидію.