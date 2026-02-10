Хто з українців втратить право на пільги на ЖКП у 2026 році

У 2025 році частина українців мала право на пільги на ЖКП. Цьогоріч деякі втратять таку можливість. Водночас відбулося зростання граничного рівня доходу.

Чому скасують пільгу на ЖКП у 2026 році?

Граничний рівень доходу – надзвичайно важливий показник. Саме за ним визначається право на податкову соціальну пільгу, повідомляє ПФУ.

Читайте також Пенсійний фонд надіслал важливе повідомлення: деякі українці ризикують втратити виплати

Для визначених категорій громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,

– вказує ПФУ.

Як повідомляє ДПС, у 2026 році граничний рівень доходу, яке дає право на цю пільгу, зріс до – 4 660 гривень. Так сталося через збільшення прожиткового мінімуму.

Зауважимо, що доходи враховуються, згідно з інформацією у базах ДПС. Йдеться про дані за III та IV квартали попереднього року.

Важливо! Саме після того, як ПФУ отримає дані про доходи, відбудеться автоматичне перепризначення пільг. Але лише для тих, хто має на них право.

Є випадки, коли потрібно повторно подати заяву про необхідність надання допомоги. Йдеться про ситуації, коли:

відбулася зміна місця проживання;

відбулися зміни у складі сім'ї;

зміни у переліку послуг на які призначаються ці пільги.

Що ще важливо знати про цю пільгу зараз?