Деякі категорії українців мають пільги на оплату комуналки, проте використовують ці кошти для інших потреб. Кабмін планує впровадити обмеження, аби подолати заборгованість.

Які нововведення очікують на пільговиків?

Кабмін подав законопроєкт, аби контролювати пільги за оплату ЖКП, повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.

Дивіться також Осінь наближається: що буде з тарифами на тепло напередодні опалювального сезону

Згідно з ним, окремі категорії пільговиків будуть зобов’язані витрачати кошти від держави виключно на оплату рахунків за комуналку. Це стосується:

військових та звільнених зі служби, які отримали інвалідність під час виконання обов’язків;

членів їхніх сімей, а також родин загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

УБД та інших осіб, які мають право на пільги.

Таким чином планують подолати проблему боргів.

Зауважте! Пільга надається визначеним категоріям громадян (дітям війни, ветеранам, багатодітним сім’ям) та не залежить від доходу. А субсидію отримують ті родини, які через низький дохід не здатні самостійно оплачувати комунальні послуги.

Скільки пільговики заборгували за комуналку?

Щороку держава витрачає на підтримку громадян у сфері ЖКП щонайменше 40 мільярдів гривень. Всі ці виплати проводяться готівкою через ПФУ, але значна частина пільговиків витрачає ці кошти на свої потреби, а не комуналку.

Так станом на 1 лютого 2025 року борг пільговиків перед надавачами комунальних послуг сягнув 817,4 мільйонів гривень. За останні пів року, порівняно з 1 серпня 2024 року, заборгованість зросла майже на 85 мільйонів гривень.

Що відомо про пільги на оплату комуналки в Україні?