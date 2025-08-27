Некоторые категории украинцев имеют льготы на оплату коммуналки, однако используют эти средства для других нужд. Кабмин планирует ввести ограничения, чтобы преодолеть задолженность.

Какие нововведения ожидают льготников?

Кабмин подал законопроект, чтобы контролировать льготы по оплате ЖКУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

Смотрите также Осень приближается: что будет с тарифами на тепло накануне отопительного сезона

Согласно ему, отдельные категории льготников будут обязаны тратить средства от государства исключительно на оплату счетов за коммуналку. Это касается:

военных и уволенных со службы, которые получили инвалидность при исполнении обязанностей;

членов их семей, а также семей погибших или пропавших без вести военнослужащих;

УБД и других лиц, имеющих право на льготы.

Таким образом планируют преодолеть проблему долгов.

Обратите внимание! Льгота предоставляется определенным категориям граждан (детям войны, ветеранам, многодетным семьям) и не зависит от дохода. А субсидию получают те семьи, которые из-за низкого дохода не способны самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

Сколько льготники задолжали за коммуналку?

Ежегодно государство тратит на поддержку граждан в сфере ЖКУ не менее 40 миллиардов гривен. Все эти выплаты проводятся наличными через ПФУ, но значительная часть льготников тратит эти средства на свои нужды, а не коммуналку.

Так по состоянию на 1 февраля 2025 года долг льготников перед поставщиками коммунальных услуг достиг 817,4 миллионов гривен. За последние полгода, по сравнению с 1 августа 2024 года, задолженность выросла почти на 85 миллионов гривен.

Что известно о льготах на оплату коммуналки в Украине?