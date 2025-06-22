Не плати зайвого: хто може їздити поїздом дешевше вже цього літа

Улітку 2025 року низка категорій українців можуть подорожувати поїздами зі знижками. Хто саме має право на пільгові квитки та як скористатися знижкою, читайте далі.

Хто може отримати знижку на квитки від Укрзалізниці

Для дітей, студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та учасників бойових дій передбачено безоплатний проїзд або знижки на квитки в межах України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Пільги для дітей залежать від їх віку та соціального статусу:

Для дітей передбачено різні умови залежно від віку. Малюки до 6 років можуть їхати безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Для цього слід мати при собі свідоцтво про народження. Дітям віком від 6 до 14 років надається 25% знижка на квитки по Україні лише в супроводі дорослого.

передбачено різні умови залежно від віку. Малюки до 6 років можуть їхати безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Для цього слід мати при собі свідоцтво про народження. Дітям віком від 6 до 14 років надається 25% знижка на квитки по Україні лише в супроводі дорослого. Студенти , які навчаються на денній формі у фахових, вищих або професійно-технічних закладах, мають право на 50% знижки на проїзд у приміських електричках, 2 та 3 класі регіональних потягів, а також у плацкартних вагонах поїздів далекого сполучення. Для отримання знижки необхідно пред’явити дійсний студентський квиток. Купити пільговий квиток можна і онлайн.

, які навчаються на денній формі у фахових, вищих або професійно-технічних закладах, мають право на 50% знижки на проїзд у приміських електричках, 2 та 3 класі регіональних потягів, а також у плацкартних вагонах поїздів далекого сполучення. Для отримання знижки необхідно пред’явити дійсний студентський квиток. Купити пільговий квиток можна і онлайн. Безоплатний проїзд у приміських потягах діє для пенсіонерів , дітей-сиріт, багатодітних дітей, осіб, позбавлених батьківського піклування, а також для ветеранів силових структур: ЗСУ, МВС, податкової служби тощо.

, дітей-сиріт, багатодітних дітей, осіб, позбавлених батьківського піклування, а також для ветеранів силових структур: ЗСУ, МВС, податкової служби тощо. Люди з інвалідністю та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорія) влітку можуть безкоштовно користуватися лише приміськими поїздами. Знижки на далекі маршрути для них діють у міжсезоння: з 1 жовтня до 15 травня.

та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорія) влітку можуть безкоштовно користуватися лише приміськими поїздами. Знижки на далекі маршрути для них діють у міжсезоння: з 1 жовтня до 15 травня. Учасники бойових дій (УБД) мають право безкоштовно їздити приміськими електричками, а також можуть раз на два роки скористатися правом на безоплатний проїзд у поїздах далекого сполучення туди й назад. Крім того, передбачена 50% знижка на один такий маршрут раз на рік.

Важливо! Щоб скористатися будь-якою з пільг, потрібно мати при собі відповідні документи.