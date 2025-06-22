Хто може отримати знижку на квитки від Укрзалізниці

Для дітей, студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та учасників бойових дій передбачено безоплатний проїзд або знижки на квитки в межах України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Пільги для дітей залежать від їх віку та соціального статусу:

Для дітей передбачено різні умови залежно від віку. Малюки до 6 років можуть їхати безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Для цього слід мати при собі свідоцтво про народження. Дітям віком від 6 до 14 років надається 25% знижка на квитки по Україні лише в супроводі дорослого.

передбачено різні умови залежно від віку. Малюки до 6 років можуть їхати безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Для цього слід мати при собі свідоцтво про народження. Дітям віком від 6 до 14 років надається 25% знижка на квитки по Україні лише в супроводі дорослого. Студенти , які навчаються на денній формі у фахових, вищих або професійно-технічних закладах, мають право на 50% знижки на проїзд у приміських електричках, 2 та 3 класі регіональних потягів, а також у плацкартних вагонах поїздів далекого сполучення. Для отримання знижки необхідно пред’явити дійсний студентський квиток. Купити пільговий квиток можна і онлайн.

, які навчаються на денній формі у фахових, вищих або професійно-технічних закладах, мають право на 50% знижки на проїзд у приміських електричках, 2 та 3 класі регіональних потягів, а також у плацкартних вагонах поїздів далекого сполучення. Для отримання знижки необхідно пред’явити дійсний студентський квиток. Купити пільговий квиток можна і онлайн. Безоплатний проїзд у приміських потягах діє для пенсіонерів , дітей-сиріт, багатодітних дітей, осіб, позбавлених батьківського піклування, а також для ветеранів силових структур: ЗСУ, МВС, податкової служби тощо.

, дітей-сиріт, багатодітних дітей, осіб, позбавлених батьківського піклування, а також для ветеранів силових структур: ЗСУ, МВС, податкової служби тощо. Люди з інвалідністю та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорія) влітку можуть безкоштовно користуватися лише приміськими поїздами. Знижки на далекі маршрути для них діють у міжсезоння: з 1 жовтня до 15 травня.

та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорія) влітку можуть безкоштовно користуватися лише приміськими поїздами. Знижки на далекі маршрути для них діють у міжсезоння: з 1 жовтня до 15 травня. Учасники бойових дій (УБД) мають право безкоштовно їздити приміськими електричками, а також можуть раз на два роки скористатися правом на безоплатний проїзд у поїздах далекого сполучення туди й назад. Крім того, передбачена 50% знижка на один такий маршрут раз на рік.

Важливо! Щоб скористатися будь-якою з пільг, потрібно мати при собі відповідні документи.