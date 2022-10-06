У Росії заявили, що готові постачати газ в Європу по єдиній вцілій нитці "Північного потоку-2"

Віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив про готовність країни постачати газ до Європи по вцілілій нитці газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Росія готова постачати газ через "Північний потік-2" Новак повідомив, що друга нитка "Північного потоку-2" готова і побудована. Тож агресорка-росія може на короткий термін забезпечити Європу газом. Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот У разі прийняття необхідних юридичних рішень європейськими колегами щодо її сертифікації та зняття обмежень, я думаю, що Росія в короткий термін могла б забезпечити відповідні поставки цією ниткою газопроводу,

– розповів він.

Також віцепрем'єр агресорки поскаржився стосовно розслідування інцидентів на "Північному потоці-2". Мовляв, до нього не було допущено ні оператора проєкту Nord Stream, ні російських структур, що перешкоджає об'єктивному розслідуванню.

Що сталось на "Північному потоці-2"

У Балтійському морі сталося кілька витоків російського газу з "Північних потоків". Одночасно 3 гілки газопроводу зазнали пошкоджень та перестали функціонувати.

На витік газу на "Північному потоці" у твітері відреагував радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, витік газу – це російський акт агресії в напрямку ЄС. У планах Кремля викликати паніку перед зимою.

В Альянсі 29 вересня відреагували на витоки газу на "Північних потоках". Держави-члени НАТО наголосили, що глибоко стурбовані через пошкодження газогонів, адже витоки блакитного палива створили серйозні ризики.

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Росії нікуди збувати газ

Андрій Закревський, експерт з енергетики, у коментарі 24 каналу, раніше розповідав, що видобуток російського газу суттєво впаде, адже країні немає куди його продавати, окрім Китаю.

Андрій Закревський Експерт з енергетики, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Усі домовленості, як, наприклад, з Італією чи Угорщиною, це остання спроба Росії наситити своїх агентів хоч якимись грошима. Також, в Росії залишився ще Турецький потік. Але самі ж керівники цього потоку ставлять його на паузу тому, що вони не пройшли сертифікацію.

Також він додав, що якщо у 9 пакеті санкції введуть заборону на хімічні добрива й реагенти, то таким чином Росія зможе видобувати лише 320 – 350 мільярдів кубометрів газу. Видобуток впаде на 60%. Відновити ж його можна буде лише за десятки років.