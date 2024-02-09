Україна має запасний план, якщо допомоги від США не буде

Україна розглядає план дій, щоб забезпечити фінансування від Міжнародного валютного фонду на випадок затримки допомоги зі США. Цей план включає збільшення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат, щоб покрити дефіцит бюджету.

Переговори з МВФ

Українські чиновники планують запропонувати цей план МВФ під час візиту персоналу фонду до Києва на наступному тижні. Заходи необхідні, щоб переконати МВФ в тому, що Україна зможе обслуговувати свій борг у випадку, якщо союзники не зможуть надати допомогу.

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Адже це є умовою для її позикової програми на суму 15,6 мільярда доларів.

! Персонал МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм відвідає Київ на три дні, починаючи з 12 лютого, перед офіційними переговорами щодо України в сусідній Польщі. Візит відбудеться перед переглядом кредитної програми МВФ, який розпочнеться пізніше цього місяця і може розблокувати транш допомоги в розмірі 900 мільйонів доларів.

Національний банк України відразу не прокоментував цю інформацію. МВФ також відмовився від коментарів, пояснює Bloomberg.

Побоювання щодо фінансування

Хоча Україна виконує свої зобов'язання, Міністерство фінансів та НБУ вважають, що існують ризики. Є побоювання, що рада МВФ не схвалить наступний транш позики без фіскального плану, якщо американські кошти досі будуть заблоковані, зазначив український чиновник.

Цьогоріч Київ мав отримати 5,3 мільярда доларів від програми МВФ. Відтак, основним джерелом коштів для заміни американської допомоги стане збільшення внутрішньої урядової позики.

Контекст

! Українські банки мають високу ліквідність, і уряд розраховує, що вони продовжать інвестувати гроші у високодохідні урядові облігації. Це може принести щонайменше 5 мільярдів доларів доходу цього року, сказав чиновник. Уряд також може підвищити податки або скоротити витрати, якщо буде потрібно, за його словами.

Нагадаємо, що понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, запропоновані президентом США Джо Байденом для озброєнь, були заблоковані в Конгресі.

Сенат США висловив підтримку воєнній допомозі Україні та Ізраїлю на тестовому голосуванні в четвер. Однак, деякі республіканці в Палаті представників категорично проти допомоги Україні, а інші хочуть відновити спроби пов'язати її з діями щодо стримування рекордної хвилі міграції через американський кордон.

План "Б"

! МВФ затвердив чотирирічну позику для України минулого року, і це перший випадок, коли фонд надав позику країні, що перебуває у стані війни. Програма була узгоджена з Європейським Союзом, США та іншими країнами Групи семи, які пообіцяли фінансову підтримку для покриття дефіциту бюджету Києва.

Мінфін також розробляє альтернативну стратегію для додаткового залучення коштів до держбюджету. Водночас переговори з американськими партнерами тривають, і чиновники сподіваються на плідні результати цієї співпраці.

Відомство активно шукає шляхи протистояння можливому дефіциту коштів, включаючи оптимізацію внутрішнього боргового ринку та збільшення доходів державного бюджету.

! Міністерство фінансів також веде переговори з країнами Великої сімки та іншими ключовими донорами щодо забезпечення додаткового фінансування. Зокрема, до плану "Б" входить отримання підтримки від Японії.