Батареї крижані, а платіжка прийшла: оскаржити рахунки за тепло в Києві можна за однієї умови

Киянам почали надходити платіжки за опалення у січні, коли російські обстріли спричинили перебої з теплопостачанням у тисячах багатоповерхівок столиці. Нині споживачі скажаться, що змушені ще раз платити за відсутню або неналежно надану послугу.

Що відомо про ситуацію з платіжками за опалення у Києві?

Перераховані платіжки за тепло в січні викликали хвилю критики, яку кияни висловлюють у соцмережах. Споживачі пишуть, що вже сплачували за рахунками, тож не розуміють, звідки з'явилися нові суми у 1 – 1,5 тисячі гривень. Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно в коментарі 24 Каналу висловила думку, що ситуація з вимогою додаткової плати є неприпустимою, оскільки ще в березні містяни отримували платіжки з перерахунками за січень.

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У відповідь на суспільну критику керівництво Київтеплоенерго вийшло з комунікацією, пояснивши, що розмір оплати за теплопостачання в січні зменшили для 99% своїх споживачів, а після перерахунку сума зменшилася на 40%. Водночас зауважили, що обчислення здійснювали за алгоритмом, затвердженим постановою уряду №683, яка набрала чинності в травні.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала урядову перевірку платіжок за тепло у січні, наголосивши, що у разі відсутності послуги рахунок має бути нульовим.

За словами експертки Христини Ненно, подальша доля нарахувань за новини платіжками залежатиме від підсумків перевірки.

Христина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства Якщо за результатами перевірки всі ці платіжки залишаться чинними, це буде, по-перше, прецедент, що надавач комунальної послуги будь-коли, коли вступить у дію якась постанова чи новий закон, зможе заднім числом виставляти рахунки.

Інший важливий момент, на який звертає увагу експертка, – це наявність належно оформленого підтвердження відсутності послуги. Якщо доказів не буде, суд не стане на бік споживача. Тому людям, які мали проблеми з опаленням взимку й не зафіксували цього факту, буде складно довести відсутність теплопостачання та оскаржити платіжки.

Дуже багато багатоквартирних будинків лишилися без опалення або з теплом неналежної температури, і не було фіксації цього моменту. Тобто люди зверталися, але не створювали комісію, не виконували заміри температури в приміщеннях. Ця прогалина допомогла в майбутньому створити таку ситуацію,

– наголошує Христина Ненно.

Аби подібних проблем не виникало, експертка рекомендує завжди фіксувати відсутність надання тієї чи іншої послуги, щоб потім не сплачувати за неї. Наприклад, не працює ліфт, не прибирають у під'їзді, немає опалення або температура у квартирі нижча за норму. Якщо звернення до ЖЕКу, наприклад, телефоном не веде до розв'язання проблеми, потрібно документувати докази.

Інакше потім усе одно доведеться платити, оскільки надавач комунальної послуги позиватиметься до суду. Розгляд справ у таких ситуаціях зазвичай спрощений, тобто триває без виклику сторін, а виданий у підсумку судовий наказ важко оскаржувати без доказів.

"Якщо доказової бази з фіксацією відсутності опалення немає, то й оскаржити цей судовий наказ ви не зможете як споживач. Доведеться сплатити, а ще й покрити витрати судового збору. Якщо ж ви вчасно в Дії не побачите рішення суду стосовно вас, то ще додатково 10% зніме виконавець. Плюс пеня", – підсумовує Христина Ненно.

Коментарі киян щодо платіжок за тепло / Скриншоти з фейсбуку до допису Київтеплоенерго

Як оскаржити платіжку за наявності доказів?

За словами експертки, сенс оскаржувати платіжку є тоді, коли факт ненадання послуги підтверджений документально, тобто якщо працювала комісія й виконували заміри.

Можна звернутися до надавача послуги в досудовому порядку зі своєю доказовою базою й написати звернення з проханням здійснити перерахунок.

Йти ж до суду без підтвердження власних претензій буде малоефективним.

Яка ситуація з опаленням у Києві склалася взимку 2025 – 2026 років?

Узимку російська армія завдала низки ударів по критичній інфраструктурі Києва, призвівши до масштабних перебоїв з теплопостачанням у місті. Ситуацію ускладнили сильні морози, тож через перепади температур відбувалися замерзання труб у багатоповерхівках, що призводили до розривів.

Через значні пошкодження Дарницької ТЕЦ опалювальний сезон для понад тисячі будинків на лівому березі Києва закінчився ще в січні.

Проблеми з теплопостачанням через російські обстріли тривали до березня. У ніч на 7 березня в Києві майже 2 тисячі багатоповерхівок залишилися без опалення, а загальна кількість будинків без тепла з урахуванням попередніх атак становила 2 700 багатоповерхівок.