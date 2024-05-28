Новий законопроєкт від Кабміну: як хочуть покращити платіжну дисципліну на ринку електроенергії

Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до ЗУ "Про ринок електричної енергії". Вони стосуються впровадження алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання.

Покращення платіжної дисципліни

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, покращення платіжної дисципліни на ринку електроенергії має здійснюватися через відкриття окремими учасниками ринку поточних рахунків зі спеціальним режимом використання.

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Також передбачається впровадження відповідного алгоритму розподілу коштів з таких рахунків.

Законопроєкт спрямований на покращення платіжної дисципліни на ринку електричної енергії шляхом відкриття певними учасниками ринку електричної енергії поточних рахунків зі спеціальним режимом використання та можливості запровадження відповідного алгоритму розподілу коштів з таких рахунків,

– заявив Мельничук.

Що ще передбачає проєкт закону

Як стало відомо, проєктом закону передбачено: