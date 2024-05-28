Покращення платіжної дисципліни
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, покращення платіжної дисципліни на ринку електроенергії має здійснюватися через відкриття окремими учасниками ринку поточних рахунків зі спеціальним режимом використання.
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Також передбачається впровадження відповідного алгоритму розподілу коштів з таких рахунків.
Законопроєкт спрямований на покращення платіжної дисципліни на ринку електричної енергії шляхом відкриття певними учасниками ринку електричної енергії поточних рахунків зі спеціальним режимом використання та можливості запровадження відповідного алгоритму розподілу коштів з таких рахунків,
– заявив Мельничук.
Що ще передбачає проєкт закону
Як стало відомо, проєктом закону передбачено:
- відкриття електропостачальниками поточних рахунків зі спеціальним режимом використання, на які буде вноситись плата за надані послуги на ринку електроенергії;
- надання права Регулятору встановлювати алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків;
- можливість споживачам, об’єкти яких віднесені до об’єктів критичної інфраструктури, для уникнення припинення постачання електричної енергії відкрити поточний рахунок зі спеціальним режимом використання;
- право не відновлювати постачання електричної енергії споживачу у разі наявності у споживача заборгованості.