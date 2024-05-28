Улучшение платежной дисциплины

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, улучшение платежной дисциплины на рынке электроэнергии должно осуществляться через открытие отдельными участниками рынка текущих счетов со специальным режимом использования.

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Также предусматривается внедрение соответствующего алгоритма распределения средств с таких счетов.

Законопроект направлен на улучшение платежной дисциплины на рынке электрической энергии путем открытия определенными участниками рынка электрической энергии текущих счетов со специальным режимом использования и возможности внедрения соответствующего алгоритма распределения средств с таких счетов,

– заявил Мельничук.

Что еще предусматривает проект закона

Как стало известно, проектом закона предусмотрено: