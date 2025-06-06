Курс валют у червні: чекати стабільності чи сюрпризів
- Наступного тижня курсові зміни будуть несуттєвими, з мінімальними поточними курсовими кореляціями на валютному ринку.
- Очікується, що курси міжбанку і готівкового ринку будуть максимально наближеними, з коридорами коливань на рівні 41,6 – 41,9 гривні за долар та 45,5 – 47 гривень за євро.
Наступного тижня курсові зміни будуть несуттєвими та досить прогнозованими. Водночас головне, що впливатиме на коливання – рівень попиту. Але і тут не варто очікувати рекордних стрибів ціни.
Якого курсу долара чекати
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що за всіма ознаками ситуація на валютному ринку посередині червня залишиться без істотних змін.
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Наразі дія керованої гнучкості передбачає мінімальні поточні курсові кореляції як у бік зростання, так і у бік зменшення.
З одного боку посівна вже закінчилась і рівень експортних надходжень має зменшитись, з іншого боку - попит залишиться на більш-менш притомному рівні і Нацбанку не доведеться збільшувати обсяг валютних інтервенцій (до речі, щоденний обсяг валютних вливань на ринок не перевищуватиме 600 – 800 мільйонів доларів).
Крім того, з огляду на вгамування споживчих цін та відносну сталість готівкових курсів, не очікується особливого пожвавлення на готівковому ринку.
Зауважте! Курси міжбанку і готівкового будуть максимально наближеними одне до одного. Коридори коливань на міжбанку будуть на рівні 41,6 – 41,9 гривні за долар, а на готівковому ринку – від 41,6 гривні до 41,8 гривні.
Яка буде ситуація з євро
Очікується, що співвідношення курсу європейської валюти до євро збережеться на рівні 1 євро = 1,13 – 1,16 долара.
Тобто, можна зробити побіжний висновок, що валютний ринок змінюватиметься в помірному темпі, а основні процеси будуть інерційними,
– заявив Лєсовий.
Різниця в прогнозах може свідчити про те, що досі залишається безліч невідомих чинників, які тією чи іншою мірою можуть вплинути на економіку країни і, відповідно, позначиться на курсових показниках.
Таким чином, на міжбанку та на готівковому ринку курс буде на рівні 45,5 – 47 гривень.
Якими будуть загальні характеристики ринку з 9 по 15 червня
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривні, обмінні пункти – до 0,3 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро, комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на долар, до 0,8 – 1 гривню на євро, обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,3 гривні на євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,2 – 0,3 гривні за долар, 0,3 – 0,5 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, 0,5 – 0,7 гривні євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,1 – 0,2 гривні за долар, 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти – 0,3 – 0,5 гривні за долар, до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.