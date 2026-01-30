Починаємо рік із 1 квітня? – Зеленський прокоментував затримку допомоги від ЄС

Єврокомісія представила позику на 90 мільярдів євро, щоб покрити фінансові потреби України у 2026 – 2027 роках. Однак перший транш надійде лише через декілька місяців.

Як Україна чекає першого траншу?

Затримку прокоментував Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал. За словами президента, січень, лютий і березень – найскладніші для країни місяці.

Дивіться також Ще один рік війни: що буде з українцями в Європі та як величезний кредит ЄС рятує бюджет України

Зеленський наголосив, що під час емоційної промови в Давосі подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та голові Європейської ради Антоніу Кошті за важливе рішення щодо 90 мільярдів євро допомоги.

Однак Україні ще доведеться дочекатися першої виплати, переживши найскладніші місяці.

А січень, лютий і березень як наша країна живе? Вона платить зарплати? Чи вона поставила все на паузу і сказала: окей, починаємо рік цього разу з першого квітня?

– сказав президент.

Він також підкреслив, що це висловлювання не спрямоване проти Європи – йдеться про факти та емоції, які в різних умовах можуть відрізнятися.

Коли буде перший транш від ЄС?