Питання податків хвилює українське суспільство. Голова Верховної ради розповів, чи надходили ініціативи збільшення податків у наступному році.

Чи збільшать податки в Україні?

Існуючі податки поки підвищувати не планують, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

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Станом на зараз ініціатив щодо податків не надходило. Парламент тільки один раз ухвалив рішення щодо збільшення військового збору, бо це та складова, яка дає можливість утримувати Збройні Сили,

– говорить Стефанчук.

Загалом в Україні з офіційної заробітної плати сплачуються три основні платежі:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

Військовий збір – 5%;

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% (сплачується нараховано на зарплату);

Які нові податки можуть з’явитися?

Кабмін України планує введення нових податків та посилення контролю за доходами, зокрема через цифрові платформи, для зменшення дефіциту бюджету.

Податковим органам розширять підстави для позасудового доступу до інформації про кошти, які платники податків отримують на свої банківські рахунки.

За задумом уряду, оператори цифрових платформ та міжнародного обміну передаватимуть звітність органам ДПС.

Податківці таким чином зможуть бачити доходи українців, які вони одержують, не реєструючи підприємницьку діяльність.

Також окремий порядок оподаткування хочуть запровадити для продавців, які торгують на цифрових платформах (наприклад, OLХ та інші).