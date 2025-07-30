Увеличат ли налоги в Украине?

Существующие налоги пока повышать не планируют, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

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По состоянию на сейчас инициатив по налогам не поступало. Парламент только один раз принял решение об увеличении военного сбора, потому что это та составляющая, которая дает возможность содержать Вооруженные Силы,

– говорит Стефанчук.

Всего в Украине с официальной заработной платы уплачиваются три основных платежа:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

Военный сбор – 5%;

Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% (уплачивается начислено на зарплату);

Какие новые налоги могут появиться?

Кабмин Украины планирует введение новых налогов и усиление контроля за доходами, в частности через цифровые платформы, для уменьшения дефицита бюджета.

Налоговым органам расширят основания для внесудебного доступа к информации о средствах, которые налогоплательщики получают на свои банковские счета.

По замыслу правительства, операторы цифровых платформ и международного обмена будут передавать отчетность органам ГНС.

Налоговики таким образом смогут видеть доходы украинцев, которые они получают, не регистрируя предпринимательскую деятельность.

Также отдельный порядок налогообложения хотят ввести для продавцов, которые торгуют на цифровых платформах (например, OLХ и другие).