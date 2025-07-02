Какие нововведения планирует правительство

Налоговым органам расширят основания для внесудебного доступа к информации о средствах, которые налогоплательщики получают на свои банковские счета, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление № 774.

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По замыслу правительства, операторы цифровых платформ и международного обмена будут передавать отчетность органам ГНС.

Налоговики таким образом смогут видеть доходы украинцев, которые они получают, не регистрируя предпринимательскую деятельность.

Это станет эффективным инструментом контроля за своевременностью, достоверностью и полнотой декларирования таких доходов и будет способствовать существенному расширению базы налогообложения за счет включения в нее физических лиц, доходы которых пока не облагаются налогом, – отмечается в декларации.

Стоит знать! Также отдельный порядок налогообложения хотят ввести для продавцов, которые торгуют на цифровых платформах (например, OLХ и другие).

Сколько средств хочет получить правительство

Бюджетная декларация определяет, что необходимо реализовать целый пакет мер, чтобы уменьшить дефицит бюджета. Они позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных потребностей Украины, прежде всего в обороне и безопасности.

Мероприятия будут включать:

улучшение контроля за доходами украинцев, которые были получены через цифровые платформы;

установление акцизного налога на напитки с добавлением сахара или других подсластителей и ароматизаторов;

усиление работы по взысканию налогового долга.

Важно! По подсчетам правительства, все эти шаги позволят дополнительно привлечь в бюджет средства в размере 48,5 миллиарда гривен в 2026 году, а также еще 26 миллиардов ежегодно в 2027 и 2028 годах.