Які нововведення планує уряд

Податковим органам розширять підстави для позасудового доступу до інформації про кошти, які платники податків отримують на свої банківські рахунки, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову № 774.

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За задумом уряду, оператори цифрових платформ та міжнародного обміну передаватимуть звітність органам ДПС.

Податківці таким чином зможуть бачити доходи українців, які вони одержують, не реєструючи підприємницьку діяльність.

Це стане ефективним інструментом контролю за своєчасністю, достовірністю та повнотою декларування таких доходів та сприятиме суттєвому розширенню бази оподаткування за рахунок включення до неї фізичних осіб, доходи яких наразі не оподатковуються, – зазначається в декларації.

Варто знати! Також окремий порядок оподаткування хочуть запровадити для продавців, які торгують на цифрових платформах (наприклад, OLХ та інші).

Скільки коштів хоче отримати уряд

Бюджетна декларація визначає, що необхідно реалізувати цілий пакет заходів, щоб зменшити дефіцит бюджету. Вони дозволять забезпечити стабільне фінансування першочергових потреб України, насамперед в обороні та безпеці.

Заходи включатимуть:

покращення контролю за доходами українців, які були отримані через цифрові платформи;

встановлення акцизного податку на напої з доданням цукру або інших підсолоджувачів та ароматизаторів;

посилення роботи зі стягнення податкового боргу.

Важливо! За підрахунками уряду, усі ці кроки дозволять додатково залучити у бюджет кошти у розмірі 48,5 мільярда гривень у 2026 році, а також ще 26 мільярдів щорічно у 2027 та 2028 роках.