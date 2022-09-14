Податки та акцизи у 2023 році: що зміниться

Уряд визначився з розміром податків та акцизу у 2023 році. Податок на доходи фізичних осіб пропонують не змінювати, а от акциз на пальне буде різнитись залежно від його виду.

Як зміняться податки у 2023 році

Кабмін пропонує залишити податок на доходи фізичних осіб у 2023 році на рівні 18%. Військовий збір становитиме 1,5%. Про це з посиланням на проєкт бюджету-2023, написав нардеп Ярослав Железняк.

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Акциз на тютюн та алкоголь Мінімальне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби зросте на 20% до 2 097,12 гривні тисячу штук.

Акциз на алкоголь становитиме 133,31 гривні за літр 100% спирту тисячі літрів, акциз на пиво – 59,82 гривні за літр 100% спирту. Податок на бензин Акциз на бензин та дизельне пальне становитиме 100 євро за тисячу літрів.

Скраплений газ – 52 євро за тисячу літрів. Зауважте, зараз акциз відсутній, але Рада планує повернути його найближчим часом. Нагадаємо, що Чи подорожчає пальне Зауважте, зараз акциз відсутній, але Рада планує повернути його найближчим часом. Нагадаємо, що законопроєкт №7668 пройшов перше читання, а Комітет податкової та митної політики підтримав повернення оподаткування пального до другого читання. Раніше нардепка Ольга Василевська-Смаглюк підкреслювала, вартість пального через повернення акцизу не зросте, а зміни вплинуть лише на імпортерів. А от експерти опитані 24 каналом розходяться у прогнозах. На думку Директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна ціна бензину та автогазу не зміниться. Адже прогнозую падіння цін на нафту.

Інший експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев вважає, що ціна нафти зросте, а відповідно і подорожчає пальне, додавши щонайменше 5 гривень. До теми Чи потрібно повертати акциз на пальне: всі "за" і "проти" рішення

Як зростуть податки у 2023 році / Скриншоти з телеграму Ярослава Железняка