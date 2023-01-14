Податки на "зайві метри" у 2023 році: скільки платитимуть власники

Нововведення щодо податку на "зайві" квадратні метри оприлюднили у Податковому кодексі. Згідно з ними, цього року власникам доведеться заплатити чималу суму податку на користь держави.

Кому доведеться платити податок

Розраховуватимуть суму податку згідно з чинним законодавством. Власники будуть змушені платити за кожен додатковий метр нерухомості.

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Додатковими вважається нерухомість, що перевищила:

площу понад 60 квадратних метрів (для квартир);

площу понад 120 квадратів (для великих будинків).

Цікаво, що якщо квартира перевищує норму вдвічі, то власникам доведеться сплатитиЗа особливо великий будинок чи квартиру податок може сягати

Сума податку встановлюється місцевою владою. Він не може перевищувати 1,5% (за квадратний метр) від мінімальної зарплатні, тобто станом на 2023 рік, це 97,5 гривні.

Крім того, місцева влада залишає за собою право збільшити "норму" квадратних метрів з 60 до 70 квадратів.

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Як розрахувати податок

До прикладу, власник має квартиру, площею 120 метрів квадратних, а по закону дозволено утримувати не більше 60 квадратів. Віднімаємо 120 від 60 метрів квадратних та множимо на 90 чи 97,5 гривень (норма податку у кожному регіоні може відрізнятися). Отримуємо 5 400 чи 5 850 гривень.

(120 квадратних метрів – 60 квадратних метрів) х 90 чи 97,5 гривні = сума загального податку на "зайві метри".

Власники житла з "додатковими квадратами" мають отримати платіжки до 1 липня цього року, або ж вони можуть самостійно звернутися до податкової для сплати. Податок має бути сплачений протягом 60 днів від моменту отримання квитанції.

Важливо, житло, що розташоване на окупованій території або в тих населених пунктах, де велися військові дії, не підлягатиме оподаткуванню у 2023 році.