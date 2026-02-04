Задекларувати доходи та отримати податкову знижку відтепер можна в Дії
- Подавати податкові декларації та отримувати податкову знижку тепер можна онлайн – без відвідування установ.
- Послуга доступна лише для фізичних осіб – громадян України й наразі перебуває на бета-тестуванні в Дії.
Відтепер податкову декларацію про майновий стан і доходи можна подати онлайн – без поїздок до податкової, черг і паперових бланків. Українців закликають протестувати нову послугу.
Як подати податкову декларацію онлайн?
Детальніше розповіли в Дії. Сервіс буде корисним громадянам, які хочуть задекларувати доходи чи мають право на податкову знижку й прагнуть повернути частину сплаченого ПДФО.
Якщо раніше доводилося заповнювати форми на сайті Державної податкової служби або йти до установи з паперами, то тепер усе можна зробити онлайн за кілька кроків – без черг і зайвих поїздок.
Послуга потрібна, якщо ви:
- хочете подати декларацію за наявності доходів, які підлягають обов'язковому декларуванню;
- отримували зарплату, з якої утримували податок на доходи фізичних осіб;
- у звітному році платили за навчання, лікування, страхування життя, іпотеку чи інші витрати, передбачені Податковим кодексом.
Зверніть увагу! Послуга доступна лише для фізичних осіб – громадян України. Бета-тест нової послуги запустили в Дії.
Подати податкову декларацію для отримання податкової знижки й повернути частину сплаченого ПДФО можна за посиланням.
Податкову декларацію про майновий стан і доходи можна подати за посиланням.
Кому потрібна податкова декларація?
Відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу України, обов'язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи в платників податків виникає при отриманні:
- окремих видів оподатковуваних доходів (прибутків), що не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування;
- доходів, що отримуються від особи, яка не є податковим агентом;
- іноземних доходів;
- доходів від підприємницької діяльності, окрім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування;
- доходів від здійснення незалежної професійної діяльності тощо.
Водночас мають право подати податкову декларацію громадяни, які декларують право на податкову знижку, повідомляє ДПС.