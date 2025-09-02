Державна податкова служба перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 мільярдів гривень. Зокрема виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9 %.

Які були податкові надходження у 2025 році?

У серпні надходження склали 100,1 %, передає 24 Канал з посиланням на виконуючу обов'язки Голови Державної податкової служби України Лесю Карнаух.

Читайте також Податок на OLX і Rozetka: кого зачеплять нові правила, а кого ні

За січень-серпень до загального фонду державного бюджету надійшло 868,3 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року це майже +173 мільярдів гривень (+24,9%),

– написала Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

Водночас згідно зі слів Карнаух, змінами до державного бюджету були збільшені планові показники. У серпні виконали й це складне оновлене завдання.

Виконання – 100,1 %. До бюджету надійшло 131,8 мільярда гривень,

– повідомляється у дописі.

У порівнянні з серпнем 2024 року до бюджету надійшло 29,8 мільярда гривень (+29,3% до факту серпня 2024 року).

Зокрема Карнаух детально розписала надходження:

Податок на доходи фізосіб – надійшло 30,7 мільярда гривень; Податок на прибуток підприємств – отримано 51,1 мільярда гривень; Зібрано податків на додану вартість (ПДВ) – 38,0 мільярдів гривень; Відшкодування ПДВ – 14,6 мільярда гривень; Акцизний податок — 15,6 мільярда гривень; Рента – 6,1 мільярда гривень; Інші надходження – 5,0 мільярдів гривень.

Зверніть увагу! Леся Карнаух подякувала кожному платнику податків, адже саме вони щодня роблять свій внесок у стійкість України.

Як зросли надходження до місцевих бюджетів?